Pontos turísticos do Rio como AquaRio reabrem com descontos

O carioca vota a ter aos poucos o ‘seu’ RIO DE JANEIRO a partir deste sábado, 15/08. Sendo assim mais de cinco meses impedidos de funcionar, devido a Pandemia do COVID 19, vários pontos turísticos da Cidade Maravilhosa voltam a funcionar. Entre as atrações que serão reabertas estão por exemplo: o AquaRio, Bondinho Pão de Açúcar, Paineiras Corcovado, roda-gigante Rio Star, Trem do Corcovado e Jardim Botânico. Batizada de “Redescubra o Rio” , a campanha vai oferecer aos moradores e turistas as tradicionais paisagens exuberantes da cidade, com a animação e alegria tradicionais do carioca. Para alegrar mais serão oferecidos ingressos com descontos de 30% a 50 % a moradores do Rio de Janeiro. E para quem adquirir pelo site ganham mais 10% de desconto, com a promoção até 15 de setembro. Sendo assim será necessária apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência. Com o objetivo de manter as normas de segurança aos visitantes e alertar sobre a higiene constante adaptações foram feitas nas atrações. Sendo assim todos os equipamentos vão operar com capacidade reduzida para evitar aglomeração e será obrigatório o uso de máscaras por parte dos visitantes, seguindo o mesmo protocolo de segurança em cada atração. Além disso Recipientes de álcool 70% foram instalados em vários locais dos pontos turísticos. Para completar a sinalização estará visível por todos os equipamentos. Sempre orientando sobre a importância de manter a higiene pessoal e sobre o distanciamento mínimo de 2 metros entre pessoas nos ambientes, principalmente em filas. Os ingressos comprados têm validade de até um ano. No caso do Jardim Botânico, as vendas são feitas apenas pela bilheteria e em dinheiro. Para realizar a compra, a visita deve ser marcada previamente no site da instituição.

VEJA OS HORÁRIOS DOS PONTOS TURÍSTICOS • O AquaRio recebe visitantes de 5ª a 3ª, das 9h às 17h (entrada até às 16h) / • Já o Bondinho Pão de Açúcar funcionará de quinta a segunda-feira, das 10h às 19h (entrada até as 18h) / • Paineiras Corcovado: de quarta a segunda-feira, das 8h às 16h30 (entrada até as 15h) / • A RODA GIGANTE Rio Star funcionará de quinta a terça-feira, das 10h às 18h / • Trem do Corcovado: todos os dias, das 8h às 16h30 (entrada até as 15h) / • Jardim Botânico : segundas, das 12h às 17h; de terça a domingo, das 8h às 17h https://redescubraorio.rio/