Por uma cidade parceira de seus jovens

Agência Redes Para a Juventude apresenta neste sábado projetos criados por moradores para melhorar vida nas comunidades

O Teatro Prudential, na Glória, será palco de um momento de esperança e mobilização neste sábado, 9, a partir das 9h30. Cinco grupos de jovens selecionados no processo desenvolvido pela Agência Redes Para Juventude desde agosto vão apresentar para uma plateia de formadores de opinião (artistas, intelectuais e profissionais de Educação) sua ideias de ações destinadas a melhorar a vida dos moradores de comunidades cariocas – buscar transformação, seja social, cultural ou de empreendedorismo. A Agência de Redes para Juventude tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS.

Em agosto deste ano, a Agência Redes Para Juventude, criada por Marcus Vinícius Faustini em 2011, realizou uma série de encontros para identificar e estimular as lideranças juvenis em mais de 20 favelas do Rio e apoiá-las na realização destas ações. Depois que jovens apresentarem seus projetos, a plateia será dividida em grupos e debaterá as ideias dos garotos. Depois eles retomam o processo de transformar seus sonhos de uma vida melhor em realidade. Vão visitar casas nas comunidades apresentando seu trabalho e apresentar o resultado na “Semana Jovem Faz Pra Jovem”, em dezembro.

“Há muitos anos que a gente trabalha com jovens apoiando as ideias deles. Então percebemos que a situação da juventude no está vivendo é um momento difícil parecido com o dos anos 90, na minha geração, quando vivia no Cesarão, em Santa Cruz, com menos oportunidades e mais responsabilidades. Falta política de apoio e há o desemprego. Reunimos 50 jovens que já fazem ações nos seus territórios e vamos ajudar a potencializar isso, para que se tornem lideranças mobilizando outros jovens e criando projetos que podem ser para botar jovens de volta para escola, criar áreas de lazer, ou seja, fazer deles protagonistas da mudança”, explica Marcus Faustini, idealizador da Agência Redes Para a Juventude.

