Portobello Resort e Safári oferece até uma diária grátis nas férias de julho

Para quem busca um refúgio perfeito para as férias de julho, sem sair do Rio, o Portobello Resort & Safari é uma ótima opção. O resort oferece uma estrutura e lazer de praia e montanha em um único lugar e está com tarifas e pacotes especiais durante as férias escolares, entre os dias 1 de julho e 4 de agosto.

Localizado em Mangaratiba, a pouco mais de uma hora de carro da cidade do , o hotel oferece uma diária gratuita para todas as reservas de cinco noites. Ou seja, os hóspedes ficam cinco noites, mas só pagam quatro. As tarifas por noite, em quarto single standard, saem a R$ 1.335 e pacotes podem ser parcelados em até seis vezes sem juros. Duas crianças de até 12 anos acomodadas no mesmo quarto dos responsáveis não pagam.

No Portobello Resort & Safari todas as refeições são incluídas no valor do pacote (mínimo de três diárias) e, para crianças e adultos, as opções de diversão são inúmeras. Tem safári; fazendinha; passeio a cavalo; praia particular; atividades aquáticas, como caiaque e stand up paddle; e 30 minutos diários, por pessoa, para aproveitar a imensa área do resort em um passeio de bicicleta ou se aventurar nas águas que cercam a propriedade de caiaque.

Com arquitetura inspirada no estilo polinésio e decoração em harmonia com a natureza, o Portobello Resort & Safári – fundado em 1987 – tem uma área de 25 milhões de metros quadrados, à beira da Baía de Ilha Grande. A estrutura reúne um hotel com 152 apartamentos e um safári exclusivo, onde vivem mais de 500 animais das faunas brasileira, europeia e africana, em total harmonia.

Serviço Portobello:

Datas: 1 de julho a 4 de agosto

Local: Portobello Resort & Safári

Endereço: Rodovia Rio – Santos Km 434 – Mangaratiba RJ, 23860-000

Reservas: (21) 9 6493-2416 / (21) 2175-1000 / (21) 4020-8005

Site: https://portobelloresort.com.br/