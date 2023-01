Pós-praia na Zona Sul é no Itahy

Com as temperaturas lá no alto o verão carioca chegou com tudo na cidade, atraindo turistas e moradores para as praias. E após um dia de sol, nada melhor que um “almojanta”, com ou sem chope, para repor as energias, sem se preocupar com o look praia.

Inaugurado em outubro, o Balcão é o novo point pós-praia da cidade, localizado na esquina da Rua Francisco Otaviano com Raul Pompeia, bem na passagem dos bairros de Copa e Ipa.

Com um menu bem temperado e recheado, por lá os clientes fazem o pedido diretamente no balcão, onde também podem acompanhar o pedido sendo feito. No menu, sanduiches no Pão Pita, como o Kebab de Origem (R$ 27), preparado com carne bovina moída e assada na grelhada, acompanhada de tomate, cebola roxa com sumagre, molho tahini e salsa; Sabich (R$ 25), pita recheada com berinjela assada, ovo cozido, repolho roxo, salada israelense, salsa, molho amba, molho de tahine e hummus e várias outras opções.