Pós-praia no quadrado mais cool da Zona Sul

E no charmoso gastrobar Marinho Atlântica, localizado num dos pontos mais bacanas da Orla (na altura do Posto 6 de Copacabana), a dica é se refrescar com os drinks assinaturas da casa, que tem tudo a ver com a estação.

Entre as opções de drinks, assinados pelo mixologista e bartender Andy Tavares, estão The Little Poet (whisky Singleton, gengibre, folha de louro, limão e angustura – R$ 40) eTon-ton (Vodka Ketel one Grapefruit and Roses, soda artesanal de pitaya rosa, baunilha

e espuma de gengibre – R$ 41). Já quem prefere um drink refrescante, mas sem álcool, a dica é experimentar o Abacaxinho (refrigerante artesanal de abacaxi com um toque de coco – R$ 18).

Serviço – Marinho Atlântica: End.: Av. Atlântica, 4206 – loja A – Copacabana – Tel.: (21) 97488-1260 – Horário: 12h até meia noite (domingo a quinta) e meio-dia até 1h da manhã (sexta e sábado) – Capacidade: 150 pessoas. Banheiros com acessibilidade para cadeirantes.