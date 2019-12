Pousada Baia do João é o 1º hotel Eco Sustentável do Brasil

No último sábado, dia 14 de de dezembro, a pousada Baia do João teve seu dia de glamour em Búzios que contou com a premiação do selo Green Key como o primeiro hotel ecosustentável do Brasil. Com este nobre título, os empresários Karl Schieneman e Rita Melo e sua equipe, empresários locais e imprensa, puderam comemorar esta grande conquista.



Entre os presentes estavam os engenheiros do Projeto de Água Cinza; CMAG: Adriano Oliveira & Carlos Magno, i9 MOV; Nelson Silva & Mariana Bressan. Os sócios proprietários da marca Telurico; Jorge Chaves e Bruno Paraizo, além das empresas Mix Natural e Pizzaria Fabulosa.



E claro, o famoso Rodrigo Oliver “Olha eleee”.. Que está a frente de toda divulgação e trazendo sua simpatia e entretenimento à este belo local.



A proprietária destacou a importância da conquista do selo para o hotel e para a cidade de Búzios. E não deixaram de elogiar e parabenizar a todos aqueles envolvidos nessa empreitada, especialmente ao seu sócio e toda a equipe da Pousada, que fazem de cada estadia dos hóspedes, um momento marcante naquele charmoso Hotel.

Imagens : @ptrike<br>

Pousada : @Baiadojoaopousada