Pousada encanta pelo seu charme e história em Búzios

A Pousada Chez Nice está localizada em Armação dos Búzios, estância brasileira situada numa península oceânica do Rio de Janeiro, um sofisticado destino de férias com inúmeras praias paradisíacas de tirar o fôlego.

Chez Nice é conhecida por ser uma antiga casa de pescadores transformada em uma pousada. Está no Centro de Búzios, próximo da rodoviária, a poucos minutos da famosa Rua das Pedras, com boutiques elegantes, restaurantes para todos os gostos e bolsos, além de bares e uma movimentada vida noturna.

A pousada, além de ganhar destaque pela sua história e charme na decoração, traz aconchego em tudo que oferece em seu interior. Dela, existem passeios e caminhadas por várias trilhas da Península, ou até mesmo, a oportunidade de pescarias com pescadores nativos. Uma chance imperdível para curtir com a família, grupo de amigos e até mesmo com o crush.

Serviço:

Pousada Chez Nice

Rua Luiz Joaquim Pereira, 94 – Armação dos Búzios – RJ

E-mail: cheznice@gmail.com

Site: www.pousadacheznice.com.br

Reservas: (22) 2623-4035/2623-4407