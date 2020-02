Pousada Melendez encanta a todos com seu jeito aconchegante e receptivo

Situada em Búzios, a Pousada Melendez, que está sob o comando de Renata Melendez, filha de um uruguaio, por isso o nome da pousada, há 5 anos vêm trabalhando com muita dedicação aos seus hóspedes para oferecer uma equipe qualificada e atendimento personalizado.

Localizada a 300 metros da Praia de Geribá, os hóspedes elegem o local como um ambiente para se sentir em casa. Seus quartos estão equipados com ar condicionado, TV, frigobar, Wi-Fi e roupas de cama com qualidade vindas diretamente da Europa. O banheiro conta com um design moderno e espelho dupla face.

O café da manhã agrada o paladar até dos mais exigentes na hora da refeição mais importante do dia. A pousada oferece uma enorme variedade de pães, sucos, bolos, frutas e muito mais.

Este é o lugar certo para trazer sua família ou ter aquela lua de mel inesquecível. Um lugar para quem se hospeda uma vez, vai querer voltar sempre.