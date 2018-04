“Praça Paris” de Lucia Murat tem pré estreia no Rio

Vencedor dos prêmios de Melhor Direção (Lucia Murat) e Melhor Atriz (Grace Passô) no Festival do Rio 2017, “Praça Paris” terá pré-estreia na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ, sexta, 6 de abril, às 19h. A apresentação será seguida de debate com a diretora e com o psicanalista Luiz Fernando Gallego, coordenador do projeto Psicanálise & Cinema.

“Praça Paris” mostra o conflito que surge entre a terapeuta e sua paciente, Glória (Grace Passô), em um Centro de Terapia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Glória é ascensorista na instituição e tem histórico de ter sido violentada desde muito jovem. E o irmão, Jonas (Alex Brasil), traficante no morro onde ela vive, está preso. A trama retrata a violência que voltou a explodir no Rio através da distância social e emocional entre as duas personagens centrais do filme.

– A questão da violência sempre me interessou por ter sido parte da minha vida. “Praça Paris” no entanto, vai além disso. O filme trabalha sobre o medo e a paranoia que acaba por se instalar numa relação entre duas pessoas com histórias e classes sociais diferentes – diz Lucia Murat.

O filme é uma produção Taiga Filmes com a distribuição da Imovision. A coprodução internacional conta com uma protagonista portuguesa (Joana de Verona), um ator coadjuvante argentino (Marco Antonio Caponi) e um diretor de fotografia argentino (Guillermo Nieto)

SERVIÇO

SBPRJ: Rua David Campista, 80, bairro Humaitá – Reservas pelos telefones (21) 2537-1333 e 2537-1115 ou pelo e-mail sbprj@sbprj.org.br. O ingresso custa R$ 20. As reservas só são válidas até 15 minutos antes do início da projeção

