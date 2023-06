Praia de Copacabana será palco do ‘Show do século’

O Rio de Janeiro vai vivenciar a retomada de grandes shows e espetáculos, com projeção internacional, que levam arte e cultura ao público, gratuitamente, e fomentam a economia da cidade.

Depois dos Rolling Stones, Lenny Kravitz e Stevie Wonder, as areias de Copacabana receberão o DJ e produtor musical brasileiro mais tocado no mundo, Alok, em um show especial e inédito, no dia 26 de agosto, com muita música, visuais inéditos e uma iluminação inédita de luzes e lasers jamais vistas no Brasil. Sem sombra de dúvidas, será a maior apresentação de sua trajetória profissional.

O espetáculo celebra o aniversário do artista e o centenário do hotel Copacabana Palace, considerado patrimônio histórico e cultural do Rio e um dos maiores ícones do país.

“A vida profissional sempre tem grandes acontecimentos que se tornam divisores de águas em nossas vidas. Este show certamente representará mais um na minha carreira. Comemorar o meu aniversário junto ao centenário do Copa, numa das praias mais famosas do mundo, me enche de orgulho e alegria! Eu e a equipe estamos 100% focados para que seja um show memorável e entre para a história da cidade! “, afirma Alok.

Totalmente gratuito, o espetáculo será inovador, tecnológico e vai inaugurar um palco inédito em formato de pirâmide, com visão 360º, coberto com LEDs de altíssima definição, que leva a assinatura de Abel Gomes, cenógrafo e VP de Criação da SRCOM. “Pensei em um palco que pudesse emanar energia para a cidade. Historicamente, o formato geométrico das pirâmides é visto como um portal que se conecta com seu vértice e com a energia cósmica do universo, e distribui esta força a todos a sua volta, criando uma Egrégora, um alinhamento energético coletivo que propaga pensamentos e sentimentos para o mundo”, conta Abel.

Realizado pela SRCOM, em parceria com o Copacabana Palace, A Belmond Hotel, o evento conta com o patrocínio da GWM Brasil, marca apresentadora do espetáculo. Outros patrocinadores serão anunciados em breve.

“Espetáculos como esse entram na história porque os tornamos memoráveis e conectamos emoções e sonhos. Ao longo dos 35 anos de trajetória da SRCOM, realizamos grandes eventos, como o Réveillon de Copacabana, o maior do mundo, sempre pensando em tocar o coração das pessoas. Agora não será diferente”, ressalta Nelson Adão, Diretor de Negócios e Projetos na SRCOM.

Head de Marketing da GWM Brasil, Luis Fernando Guidorzi destaca o engajamento e parceria com o consagrado artista brasileiro. “Sempre buscamos parceiros que criassem uma relação real entre as partes. Tivemos essa conexão com o Alok desde o início, pela modernidade e tecnologia que traz em suas músicas e também pelo seu lado sustentável que, assim como nós, quer deixar um legado para a sociedade. O Show do Século será um momento especial para o Alok, do qual a GWM não poderia ficar de fora, principalmente agora que também está conectado conosco no lançamento oficial do Haval H6, no Museu do Amanhã, que acontecerá durante o nascer do sol. Afinal, o amanhã está chegando. Hello, Tomorrow!”, destaca Luis Fernando Guidorzi.

Segundo o gerente geral do Copacabana Palace, Ulisses Marreiros, o grandioso evento é uma forma de honrar o passado e inspirar o futuro da cidade como um dos maiores palcos de eventos do Brasil para o mundo. “Em 2023 o Copa completa 100 anos e não poderíamos estar mais felizes em coroar essa celebração com a realização do Show do Século. O hotel é um ícone do Rio de Janeiro e do Brasil e, para nós, é uma honra poder retribuir à cidade, cariocas e turistas com um show histórico. Esse evento representa a comemoração do passado lendário do Copa e também marca o início de um novo capítulo que estamos escrevendo!”, comemora Ulisses.

Presidente da Riotur, Ronnie Costa ressalta a importância do Show do Século para o Rio de Janeiro. “Sediar grandes eventos é uma vocação do Rio. Aqui a gente consegue reunir as mais belas paisagens naturais, um povo acolhedor e criativo, além de uma vasta experiência na organização das maiores festas do planeta. O “Show do Século” será um marco na história da cidade. Estamos preparados para isso. Vamos celebrar a vida e a retomada pujante dos grandes eventos”, afirma Ronnie Costa, presidente da Riotur

Entre outras novidades, um encontro inédito da música eletrônica de Alok com o samba carioca. Membros das 12 escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro subirão ao palco para uma apresentação inédita, junto com o DJ, preparada especialmente para o evento.

Sobre Alok:

Alok é o artista brasileiro mais ouvido no mundo e o DJ sul-americano melhor posicionado na história do ranking da conceituada revista DJ Mag. Dentre as dez músicas brasileiras mais consumidas globalmente, quatro são de Alok. Atualmente, com 28 milhões de seguidores no Instagram e 5 bilhões de streams no Spotify, ele é o único brasileiro a fazer parte da “Billboard Dance 100” e uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina. Com aproximadamente 320 shows anuais nos cinco continentes, Alok é residente fixo em Ibiza, onde passa o verão europeu tocando em uma das principais casas noturnas de música eletrônica. Há dois anos, criou o Instituto Alok, que gerencia projetos filantrópicos de alto impacto no Brasil, Índia e na África. Até o momento, já foram doados mais de 10 milhões de dólares para projetos sociais e ambientais em todo o mundo. Como filantropo, Alok fez parte da revolucionária série Global Citizen Live, com apresentações mundiais ao lado de nomes como Billie Eilish, BTS e Elton John, transmitida ao vivo da Floresta Amazônica ao lado dos povos indígenas Yawanawá, Huni Kuin e Guarani – representados pelos artistas Mapu Huni Kuin, Yawanawá & Owerá, Kunimi MC – em combate a pobreza e as mudanças climáticas. Em 2022, participou de outra grande apresentação mundial junto a artistas indígenas brasileiros na sede das Nações Unidas, em NYC, durante a abertura da Climate Week.

Sobre o Copacabana Palace, A Belmond Hotel:

O Copacabana Palace, A Belmond Hotel celebrará seu centenário em grande estilo no mês de agosto de 2023. Este lendário e luxuoso hotel, localizado de frente para a deslumbrante praia de Copacabana, é um verdadeiro ícone da hospitalidade de luxo e um dos destinos mais desejados por viajantes em busca de uma experiência exclusiva e inesquecível na Cidade Maravilhosa. Ao longo de seus 100 anos de história, o hotel tem sido palco de importantes acontecimentos históricos e culturais, recebendo visitas ilustres de reis, rainhas, presidentes e ícones do passado e do presente. Sua trajetória foi reconhecida em 1989, quando o Copa foi declarado Patrimônio Histórico Nacional e adquirido pelo grupo Belmond. Desde então, passou por várias reformas e revitalizações, preservando seu charme clássico e acrescentando toques contemporâneos.

Sobre GWM:

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo. Posicionada como uma companhia global, inteligente e tecnológica, a GWM investirá nos próximos 10 anos mais de R$ 10 bilhões na sua operação no Brasil, que terá apenas SUVs e picapes eletrificados e conectados. O primeiro modelo comercializado no Brasil é o SUV híbrido Haval H6, em fase de lançamento oficial e suportado pela inauguração dos 52 pontos de venda e serviços da GWM Brasil, que será feita até julho.

Sobre a SRCOM:

Uma das principais agências de brand experience do país, realiza trabalhos inesquecíveis em grandes eventos como a cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Recentemente, a empresa organizou sucessos de ativações de marcas como TV Globo, Globoplay, Multishow, Nubank e Hypera Marcas nos principais eventos do país e do mundo, como o Rock in Rio, Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar, a CCXP 2022, Expo Dubai 2021 e a Fórmula 1, em São Paulo, além de ter realizado a 15ª edição à frente do Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro.