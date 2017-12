“Praia Para Todos” retorna e vai até abril de 2018

EM UMA DÉCADA PROJETO MELHOROU A VIDA DE MILHARES DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Completando dez anos o projeto “Praia Para Todos” retorna sábado, 16 de dezembro, nas Praias da Barra da Tijuca, posto 3 e Copacabana, Posto 5, ficando até final de abril de 2018. O projeto garante momentos de lazer e acessibilidade a portadores de deficiência oferecendo atividades gratuitas como banho de mar, piscina infantil, vôlei sentado, frescobol adaptado, handbike. Sempre com o auxílio de profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e voluntários, o projeto é organizado pelo ‘Instituto Novo Ser’.

Desde sua criação o “Praia Para Todos” modificou a vida de milhares de pessoas, melhorou a qualidade de vida de muitos, além de minimizar preconceitos. Para Ricardo Gonzalez, o idealizados do projeto, o grande desafio atual é expandir para outras praias

– Depois das primeiras divulgações, o projeto se expandiu por outras cidades do Brasil. Com isso, mudamos esse paradigma de que uma pessoa deficiente não pode frequentar a praia. Precisamos alertar a sociedade sobre a acessibilidade. Se até a praia, que era um ambiente de difícil acesso, tonou-se acessível, outros lugares precisam também ser – destaca Gonzales.

Serão 50 pessoas envolvidas por dia para a realização das atividades e o ‘Praia Para Todos já sjudou cerca 18.000 pessoas.

SERVIÇO:

Projeto “Praia Para Todos” – De 16 de dezembro de 2017 até o final de abril de 2018

Sábados e domingos: das 9h às 14h

Barra da Tijuca – Posto 3. Atividades: banho de mar, vôlei sentado frescobol e piscina infantil

Copacabana – Posto 5 (Próximo ao metrô da estação General Osório). Atividades: Banho de mar, handbike, frescobol e piscina infantil.

O programa conta com o patrocínio da empresa MICHELIN.