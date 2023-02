Pratos Angus do Montana Grill ganham acompanhamento grátis de batata frita

O Montana Grill, rede de franquias da Halipar (Holding de Alimentação e Participações), que oferece cortes selecionados de carne, iniciou janeiro com uma campanha especial para os amantes de um bom churrasco. A partir desta semana, o Montana Angus, que conta com três versões da carne premium (Prime, Chorizo e Texas), será acompanhado por uma porção de 130g de batata frita, da marca Bem Brasil. O petisco estará disponível, sem custo extra, até 31 de março (ou enquanto durarem os estoques), somente para pedidos feitos nas lojas físicas, em toda a rede.

Entre as mais valorizadas mundialmente, a carne Angus se destaca pela suculência inigualável e sabor amanteigado exclusivo, o que lhe confere qualidade superior. No Montana Grill, o corte Prime tem como principal característica a gordura entremeada, enquanto o Chorizo, um dos preferidos, oferece maciez extrema. Já o Texas garante uma experiência única, reunindo suculência e maciez no mesmo corte.

Cada um dos pratos é composto por um corte de 220 gramas da carne, certificada pela Associação Brasileira de Angus, mais três acompanhamentos à escolha do cliente, que podem ser arroz branco ou à grega, legumes sauté ou grelhados, brócolis sauté, salada express, feijão carioca, farofa, fritas Montana, purê de batata, batatas rústicas, polenta, ovo frito e onion rings.

Rede premiada

O Montana Grill foi eleito a Franquia do Ano pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios (PEGN), da Editora Globo. A conquista foi divulgada durante a cerimônia do Prêmio Melhores Franquias do Brasil 2022, que reconhece as redes que alcançaram a avaliação 5 Estrelas, em pesquisa apurada pela Serasa Experian, que considera o desempenho, a qualidade e a satisfação do franqueado em relação à marca. A escolha para o grande prêmio é feita com base nos critérios credibilidade da rede, relevância econômica do negócio e reconhecimento da marca no mercado.

Sobre o Montana Grill

O Montana Grill oferece cortes de carne selecionados para quem não abre mão da experiência de um bom churrasco. No cardápio, carnes nobres, suculentas e macias compõem pratos recheados de sabor, da linha Executivos à Grelhados Especiais, além de porções, perfeitas para compartilhar com a família ou no happy hour. A marca já conquistou prêmios como o de Franquia do Ano (PEGN/2022), Melhor Franquia de Alimentação (PEGN/2016 e 2019) e avaliação 5 Estrelas por sua performance, qualidade e pela satisfação do franqueado, também concedido pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, além de 18 selos de Excelência em Franchising, conferidos pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). A rede conta com 110 unidades espalhadas por 17 estados.

Sobre a Halipar

A Halipar (Holding de Alimentação e Participações) envolve mais de 400 unidades franqueadas das redes Griletto, Montana Grill, Jin Jin e Croasonho, distribuídas em 24 estados. Com a união de marcas voltadas a diferentes públicos e gostos, é um dos maiores grupos do mercado nacional de franchising no segmento de alimentação. Ao longo dos últimos anos, suas redes conquistaram diversos prêmios, incluindo o de Franquia do Ano pela PEGN (Montana Grill/2022) e o de Franqueadora do Ano pela ABF (Jin Jin/2022). As marcas também já foram premiadas com 5 Estrelas no Guia de Franquias da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios (PEGN).