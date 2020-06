Alegria volta ao futebol a partir do primeiro final de semana de julho

A prefeitura do Rio publicou a nova decisão, em edição extra no Diário Oficial na sexta, 26/06, autorizando a partir de 10 de julho a liberação de 1/3 da capacidade do público nos estádios de futebol . A medida modifica o planejamento inicial das fases de reabertura durante a Pandemia da Covid 19

Nos principais estádios autorizados pela FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), a receber jogos do Campeonato Estadual de Futebol, mas com apenas 1/3 da capacidade o que corresponde a:

Maracanã: 22 mil pessoas

São Januário:7 mil pessoas

Nilton Santos, o Engenhão: 14 mil pessoas

Campeonato retorna neste domingo sem público

Será obrigatório o uso de máscaras, tambem obrigatório o distanciamento social de 4m² por pessoa e obrigatória a venda de ingressos só online ou caixas de auto atendimento. Mas não há recomendação para medição de temperatura

O Campeonato Carioca terá quatro jogos neste domingo, 28/06, ainda sem público. Na quarta, 01/07, termina a fase de classificação de Taça Rio, com a definição dos semifinalistas. Assim, se a decisão da Taça Rio for realizada no dia 12/07, terá público.

O texto publicado no Diário Oficial não explica como será o controle sobre esse distanciamento de 4m² por pessoa e inclusive nem como será realizada a troca de ingressos após vendas online. VEJA:

“ABERTO COM RESTRIÇÕES: Centros de treinamentos esportivos abertos para treino, sem público, sendo vedado uso de sauna, piscina e banheira de hidromassagem. Competições esportivas com capacidade simultânea máxima de 1/3, sem ultrapassar a regra de 4m² por pessoa. Venda de ingressos somente online ou caixas de auto atendimento. Atividades de lazer e esporte em piscinas, vedado o compartilhamento de objetos. Clubes, associações, hipódromos, quadras de aluguel e congêneres abertos, vedado esportes de contato. Continuam fechados escolinhas de treinamento. Continuam vedados eventos em espaços fechados.”

A partir de 16/08 documento da Prefeitura não prevê restrições

O documento da prefeitura continua com as fases até 16 de agosto. Então na fase 5, a partir de 1° de agosto, a abertura de estádios passa para 2/3 da capacidade de público, ainda com distanciamento de público e vendas online. E na fase 6, prevista para 16 de agosto, o planejamento da prefeitura já não prevê mais restrições, autorizando centros de treinamento, estádios e demais atividades esportivas totalmente abertos.