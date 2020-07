Prefeitura promove Adoção virtual e bichinhos ganham novas famílias

Quem durante esta quarentena devido a Covid 19 não está precisando de um carinho? Melhor quando você pode dar e receber amor. Sendo assim graças ao Projeto “Entrega Pet” a Prefeitura do Rio de Janeiro, promoveu uma Live para adoção virtual de cães e gatos que foi um grande sucesso. Além das milhares de curtidas e comentários, o principal objetivo foi alcançado: 20 animais que viviam em abrigo Municipal foram adotados.

– Parabéns pela iniciativa! Fiquei feliz em saber que o número de adoções virtuais aumentou muito após o lançamento do projeto– comentou Vanessa Mega, seguidora da página da sub secretaria de Bem Estar animal.

Segundo a Prefeitura do Rio novas Lives serão realizadas durante esta quarentena, com o objetivo de facilitar a adoção virtual e os animais são levados para sua nova família em algumas semanas. Além disso todos são entregues castrados, vacinados e microchipados. Acima de tudo integrantes da sub secretaria dizem que tomam todos os cuidados para escolher uma família responsável para evitar abandonos. Portanto além de documentação, há uma entrevista e algumas regras

Como proceder para adotar seu novo amigo e exigências

Ser maior de 18 anos;

Original e cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência;

Entrar em contato pelo Whatsapp:(21)99399-3968

Entrevista com a coordenadora de adoção, através de chamadas de vídeos. Como resultado assim que o entrevistado for aprovado, depois disso será agendado o dia da entrega e o transporte até a casa da pessoa.

Entrega somente na cidade do Rio de Janeiro.

Independente de Live a adoção virtual pode ser feita por whatsapp

As Lives são transmitidas pelo Facebook: subem oficial, diretamente da Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo. desta forma o evento é ao vivo com o Subsecretário de Bem-Estar Animal, Roberto de Paula que apresenta os animais e suas histórias de vida, ou seja, buscando a adoção virtual. O Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo abriga cerca de 900 animais, entre cães e gatos, todos oriundos de maus-tratos. Porém você não precisa esperar pelas lives para adotar seu mais novo membro da família

– Estamos disponíveis sempre pelo whatsapp onde inclusive fazemos a entrevista para a adoção virtual. Caso o candidato seja aprovado, o animalzinho será entregue na casa do Adotante, castrado, vacinado, vermifugado e com microchip de identificação. Chama a gente no whatsapp 21 99399-3968 – convida o Subsecretário

