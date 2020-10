Perder peso rápido e sem acompanhamento é garantia de reencontrar os quilinhos com a mesma velocidade



A pressa é sempre inimiga da perfeição. E mais quando o assunto é emagrecer – e manter o peso ideal tão duramente conquistado. Os apressadinhos cometem alguns erros básicos em busca dos resultados instantâneos. Coisas como beber álcool para enganar a fome e comer depressa para se livrar logo daquilo.



“As bebidas muitas vezes engordam mais que a comida, além de não trazer os benefícios do alimento. E ao comer rápido não temos tempo para sentir saciedade e acabamos comendo mais. Obesidade é uma doença e o maior fator de risco para o Covid depois da idade”, explica a médica Yara Dantas, especialista em Nutrologia e que poderá responder perguntas como:



1) Quais os principais erros de quem tenta emagrecer rapidamente?

2) Que características devem ser levadas em conta numa dieta ideal?

3) Por que as dietas muito restritivas costumam não dar certo?

4) Quais as principais dificuldades para se começar (e manter) uma dieta?

5) A obesidade é uma doença?