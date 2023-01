Prime Video Anuncia a Estreia do Panela NBA, Programa Semanal com Histórias Marcantes e Convidados Especiais do Mundo do Basquete

O Prime Video anuncia hoje a estreia do programa semanal Panela NBA, que relembrará histórias e momentos marcantes da liga, fazendo conexão também com estrelas atuais do basquete. A atração tem formato de videocast e conta com a participação de talentos como Ricardo Bulgarelli, Fernando Medeiros, Alana Ambrósio, Vavo Mantovani, Jotaplays, entre outros convidados.

No episódio de estreia, o assunto principal é a história de times que reuniram várias estrelas ao mesmo tempo, as populares “panelinhas”. Aliando informação e descontração, os participantes relembram times históricos desde a década de 70, passando pelo Miami Heat de LeBron James e Dwayne Wade dos anos 2000 e chegando ao mais recente Golden State Warriors, de Stephen Curry e Kevin Durant.

O Prime Video começou a transmitir os jogos da NBA em outubro do ano passado e vai exibir, ao todo, até 87 partidas da temporada 2022-2023 e até 24 confrontos de playoffs exibidos para o Brasil, com jogos exclusivos todas as semanas, além de uma ampla variedade de conteúdo original da NBA.

A transmissão ao vivo de jogos da NBA no Prime Video no Brasil é parte de um crescente investimento em esportes ao vivo no Prime Video globalmente, as transmissões incluem Ligue 1 and Roland-Garros na França; Premier League football no Reino Unido; ATP e WTA Tênis Tour e Autumn Nations Series rugby no Reino Unido e Irlanda; UEFA Champions League na Alemanha e Itália; Thursday Night Football e WNBA nos Estados Unidos; New Zealand Cricket na Índia. No ano passado, Prime Video também transmitiu ao vivo a Copa do Brasil no país.

