Prime Video Anuncia Próximas Transmissões dos Jogos da Copa do Brasil 2023

O Prime Video divulga hoje os jogos da Copa do Brasil 2023 que serão transmitidos com exclusividade no serviço de streaming esta semana. Ao todo, serão oito partidas que envolvem Fluminense-RJ, Flamengo, Botafogo, Internacional, Fortaleza, Atlético-MG, Palmeiras e Athletico-PR. As disputas começam amanhã, terça-feira (25), e vão até quinta-feira, dia 27.

Confira abaixo a lista completa com os horários para cada partida:

25 de abril (terça-feira)

Paysandu x Fluminense-RJ — 20h — Narração Cléber Machado

Athletico-PR x CRB — 21h30

26 de abril (quarta-feira)

Brasil de Pelotas x Atlético-MG — 19h30 – Narração Bruno Cantarelli

Águia de Marabá x Fortaleza — 19h30

Tombense x Palmeiras — 20h — Narração Cléber Machado

Flamengo x Maringá — 21h30 — Narração Rômulo Mendonça

27 de abril (quinta-feira)

Botafogo-RJ x Ypiranga — 19h30 — Narração Rômulo Mendonça

CSA x Internacional — 20h — Narração Cléber Machado

Os jogos transmitidos com exclusividade por Prime Video contam com os destaques pré e pós-jogo de todas as partidas. As disputas ficam disponíveis na página da Copa do Brasil no Prime Video durante todo o campeonato e é possível acompanhar novidades sobre o campeonato nos novos perfis das redes sociais do Prime Video dedicados exclusivamente à programação de esportes no serviço de streaming: Twitter ( pvsportbr), Instagram ( primevideosportbr) e Tiktok ( primevideosportbr).

Ao todo, membros Prime no Brasil terão acesso a 54 partidas da Copa do Brasil 2023 — 18 a mais que na temporada anterior — sem custo adicional. Entre as partidas, 40 delas serão transmitidas exclusivamente no Prime Video e outras 14 em coexclusividade com a Globo ou Sportv, cobrindo todas as etapas eliminatórias da Copa do Brasil.

