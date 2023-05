Primeiro elevador da Otis no Brasil foi instalado na cidade do Rio de Janeiro

Otis(NYSE: OTIS), a grande protagonista na indústria de elevadores e escadas rolantes, consolidou sua presença em território brasileiro em 1906. A primeira instalação dessa gigante global não foi em qualquer lugar, mas no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e continua operando com excelência até o presente momento.

Esse elevador, que é um dos principais exemplares da engenharia da Otis em solo brasileiro, não é um elevador comum. Localizado na residência oficial do Governador do Estado do Rio de Janeiro, esse elevador é uma verdadeira viagem ao passado. Com mais de um século de existência, ele é uma cápsula do tempo, preservando todas as suas características estéticas originais, e com a devida manutenção prestada pela Otis, permanece em operação. Seu estilo rococó francês, impecavelmente preservado, harmoniza-se perfeitamente com a arquitetura do edifício, tornando-o um verdadeiro tesouro da engenharia e do design.

Com duas paradas, o elevador conduz seus passageiros a uma sala de reuniões no primeiro andar e, em seguida, às salas pessoais do Governador. Este elevador é mais do que um simples meio de transporte vertical, é uma verdadeira obra de arte em movimento, que evoca a elegância e a sofisticação de uma época passada.

Entre as peculiaridades deste elevador, destaca-se a porta pantográfica. Essa característica, que é um verdadeiro tesouro histórico, é tratada com o devido respeito e cuidado por Luiz Claudio Freitas de Oliveira, o mecânico de serviço da Otis que tem a honra de cuidar desta obra-prima há mais de 16 anos. Ele sabe que está cuidando de uma parte importante da história da empresa e da cidade.

Ao completar um século de funcionamento, em 2006, o elevador foi objeto de uma atualização tecnológica, que respeitou seu valor histórico e estético. O controle foi modificado e as chaves originais, feitas de cobre e carvão, foram substituídas. Para celebrar esta ocasião especial, uma cerimônia foi realizada no próprio Palácio das Laranjeiras, marcando o início de um novo capítulo na vida deste elevador histórico.

“Ter o privilégio de manter o primeiro elevador Otis em nosso portfólio até hoje é uma honra para nossa equipe. A nossa história no Brasil começou com este equipamento, portanto ele tem um significado muito especial para nossa empresa”, afirma Álvaro Netto, Presidente da Otis no Brasil. A presença da Otis no Brasil, iniciada com a instalação deste elevador, é um testemunho da longa história de sucesso da empresa no país.

A Otis é a líder global na fabricação, instalação e manutenção de elevadores e escadas rolantes, com uma presença significativa em todo o mundo. Com a missão de mover 2 milhões de pessoas por dia e manter mais de 2,2 milhões de unidades de clientes em todo o mundo, a Otis tem a maior carteira de serviços da indústria. Com sua sede em Connecticut, EUA, a Otis emprega 69.000 pessoas globalmente, incluindo 41.000 profissionais de campo dedicados, todos comprometidos em atender às diversas necessidades de seus clientes e usuários em mais de 200 países e territórios.

Como líder do setor, a Otis não apenas se compromete em fornecer produtos e serviços de alta qualidade, mas também está empenhada em promover a inovação constante, para garantir que seus elevadores e escadas rolantes sejam os mais seguros, mais eficientes e mais confiáveis do mercado. Além disso, a empresa se preocupa profundamente com a manutenção de seus equipamentos, visando garantir que eles funcionem perfeitamente por muitos anos, como é o caso do elevador histórico no Palácio das Laranjeiras.

O compromisso da Otis com a excelência, que começou com a instalação de seu primeiro elevador no Brasil em 1906, continua até hoje. A empresa se orgulha de seu legado e está sempre buscando maneiras de melhorar e evoluir, para continuar fornecendo aos seus clientes o melhor serviço possível. Álvaro Netto, Presidente da Otis no Brasil, reitera este compromisso, destacando a importância do elevador do Palácio das Laranjeiras para a história da empresa no Brasil.

Para a Otis, cada elevador e escada rolante que fabrica, instala e mantém é mais do que apenas um produto – é um compromisso com a segurança, a confiabilidade e o conforto de seus usuários. E, à medida que a empresa avança para o futuro, ela carrega consigo o legado de seu passado, representado de forma tão elegante e duradoura pelo elevador do Palácio das Laranjeiras.

