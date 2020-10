Debutantes Em Foco

No dia 17 de outubro, a partir das 19h30min, vai acontecer uma celebração a cidadania, a autoestima. É isso que o projeto Debutantes Em Foco vai oferecer para 15 meninas carentes, 03 do Rio e 12 da Baixada Fluminense. Princesas Da Solidariedade – Um Sonho Possível.

Prefeitura do Rio Libera Casas de Show, com limitação de 50% da capacidade e público

A Prefeitura do Rio anunciou no dia 01/10, o início da fase 6B de retomada das atividades na cidade. Entre as liberações estão: casas de show, com limitação de 50% da capacidade e público. A música ao vivo passa a ser liberada, limitada a um terço da capacidade do local. O evento contará com menos de ¼ de sua lotação. Serão seguidas todas as regras do uso de máscara e higienização constante das mãos, além de cumpridas às determinações legais da OMS. De capacidade para 1.500 pessoas, apenas 25 mesas estarão dispostas na casa, com 10 pessoas cada.

Evento garantido

Depois de ter sido cancelada 3 vezes, a organização preferiu aceitar os pedidos dos pais, na realização, pois o Palace Hall não tem data livre até o início de 2022, por conta dos remanejamentos de muitos casamentos, aniversário e shows.

15 Princesas

O projeto de início beneficiaria 30 meninas, mas com o advento da pandemia do Corona Vírus, o empresário Idmar Cid Barreto, do ramo de realização de eventos sociais e corporativo, teve que seguir sozinho com a idéia, diminuindo para 15 adolescentes carentes, que sonham com seu dia de Cinderela, mas suas chances sociais não lhes favorecem. Qual adolescente que está prestes há completar quinze anos, nunca sonhou com a tradicional festa de debutante, com direito a valsa, família e amigos reunidos? Estas 15 princesas vão ter tudo que uma debutante tem direito: vestido de gala, book fotográfico, bolo de vários andares e até príncipes e cadetes para tão especial dança.

Padrinhos do evento:

Algumas pessoas vão apadrinhar o evento, entre eles, o ator e cantor Thiago Thomé, que atuou na novela Novo Mundo, como o pirata Hassan, em 2017 (reprisada atualmente de segunda a sexta). Em 2019 interpretou o Radu, personagem de O Outro lado do Paraíso. – E no mesmo ano foi ainda o personal trainer Adriano, em A Dona do Pedaço.

Ajuda na autoestima…

“Estou muito envaidecido pelo convite. Busco na empatia, na solidariedade, me descontruir no que não é legal, para ser alguém melhor. Cantar e ser padrinho dessas debutantes, me faz praticar isso, o amor, fazer diferença de alguma forma, ajudando na autoestima dessas princesas. Na verdade, eu que estou ganhando um presente, e estou muito lisonjeado”. Conta Thomé.

Exemplo de superação:

Outra grande figura como madrinha deste baile é que terá a surpresa de uma homenagem, como a 16ª princesa, a pequena Manoella Jordão, nascida com a síndrome Rotmund ‐Thomson (SRT), um distúrbio autossômico recessivo raro, caracterizado por lesão facial, afetando o crescimento, cabelo/cílios/sobrancelhas, anormalidades na formação do corpo e uma predisposição ao câncer. Mesmo com tantas dificuldades. Manu é um exemplo de superação. Lutou e continua lutando por sua felicidade ultrapassando barreiras quase impossíveis, incluindo a do preconceito, da falta de preparo das instituições de ensino para recebê-la. Sua mãe Eliane Jordão, se especializou em Braille para educar a filha, e deu certo. Manu Jordão está no terceiro período de psicologia.

Em vez de me lamentar, busquei realizar os meus sonhos…

“Eu sei que muitas pessoas ainda se assustam com minha aparência, outros não entendem o que aconteceu comigo. Mas eu queria, quero e vou buscar sempre a minha felicidade. Eu não enxergo, mas vejo, sinto a vida nas minhas veias e respiração. Tenho padrões diferentes, mas estou aqui. Por que deixar passar sua vida, sem buscar seus ideais? Eu sofri, sofro e me entristeço, mas aí lembro que estou viva, – e isso é uma dádiva de Deus. Em vez de me lamentar? Buscar realizar meus sonhos e se possível fazer diferença”. Declara Manuela.

Amar incondicionalmente…

“Eu tinha uma única opção, amar incondicionalmente minha filha. Me descontruí, busquei informações, me especializei em Braille… – E hoje ando pra cima e para baixo acompanhando a Manu palestrando, levando palavras de motivação e no 3° período de psicologia. Chorei muitas vezes, achando que ela não percebia. Só que não, a cegueira é física, não da alma. Ela consegue ver mais que muita gente. É triste ver quem você ama ser vítima de preconceito, por ser diferente. Mas ela é meu maior apoio. Todas as manhãs a disposição e vontade de viver dela, me renovam”. Conta Eliane Jordão.

Apoio da Associação Comercial de Campo Grande

As jovens escolhidas são de diversos bairros. A ação tem produção e realização, do Palace Hall casas de festas, da Belíssima Noivas e do Projeto Pão da Vida, coordenado pelo pastor Paulo Pantaleão que desenvolve ações sociais nas comunidades da zona oeste carioca e na baixada. E ainda Renata Pantaleão, uma das monitoras do projeto citado, que é também cerimonialista e vai apresentar o Baile. A associação Comercial de Campo Grande, bairro carioca, também está apoiando. O ator Thiago Thomé é o padrinho das princesas.

Cumprindo as normas de saúde

Este grande baile veio com a ideia de resgatar a autoestima, o amor próprio e fomentar os ideais de que sonhar é preciso, praticar a empatia e buscar superações são mais que importantes. Com um público estipulado de 200 pessoas, numa casa que cabem mais de mil, o Palace Hall, um dos lugares mais procurados para casamentos, aniversários, eventos e até shows fechados do Rio, vai realizar esta grande festa solidária, cumprindo as normas de saúde exigida.

Que horas o evento começa?

As portas serão abertas as 19:30, mas começará as 20, com a tradicional entrada das debutantes, o cerimonial, a apresentação do padrinho, levando uma palavra a todas as homenageadas e aos presentes. Depois será a vez da madrinha, que dará sua mensagem de superação, além de receber uma homenagem surpresa. Devidamente protegidos, os pais entregarão as filhas para os príncipes, entre eles alguns artistas que se apresentarão, para a famosa valsa.

As atrações

Baile sem shows não existe, se preparem que atrações do amazonas ao Rio animarão a noite. Quem abrirá as apresentações será a banda Funk Samba Club (Thiago Thomé e Vítor Art), que é mestre de bateria da Mangueira. Logo depois, um novo conceito de som romântico será lançado exclusivamente para as princesas que estarão debutando e seus convidados.

E não para por aí…

O amazonense Mikael apresentará pela primeira vez, o pagonejo, isso mesmo, pagode com inserções claras e harmônicas do sertanejo, na canção “Melhor Que Balada”. Claro que ele apresentará um repertório dos mais românticos, dos dois ritmos. Ele promete dançar com uma por uma essa promessa das rádios nacionais e streamings. Mas não para por aí, a noite será celebrada com um grande final, os gêmeos que causam por onde passam, Bruno e Ramon Braz, Os Gêmeos do Samba vão terminar a noite com o melhor do samba funk, samba rock e o samba de raiz. Os gêmeos univitelinos, com cara de roqueiros e modelos de campanhas, trazem para seus shows, Maria Rita, Djavan, Ivete Sangalo, O Rappa e até Mellin.

A boa música está garantida!

Claro que Dona Ivone Lara, Arlindo, Aragão e Reinaldo também serão lembrados, na pegada dos irmãos, que levarão ainda ao palco uma cantora que é exemplo se superação. TABATHA AQUINO, conhecida por milhares de pessoas que andam nos mestres e trens cariocas.

Cinco horas de muita música, buffet, bolo, jantar, bebidas variadas, incluindo drinques…

Ao todo serão quase cinco horas de muita música para que a noite dessas meninas seja inesquecível. Uma festa completa, com vestido de gala, book profissional, buffet, bolo, jantar, bebidas variadas, incluindo drinques. E tudo de graça, para que cada debutante lembre, que sonhar é possível, que ideais são necessários, – e que ninguém pode tirar a esperança e a atitude delas irem em busca de suas felicidades!

