Você sabia que existe a Prioridade Especial para maiores de 80 anos de idade?O Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, foi alterado no seu art. 1º, § 2º; que ficou com a seguinte redação:

Art. 1º […]…

§ 2º Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.

Já está funcionando nos bancos, nos hospitais, e na maioria dos serviços públicos.

