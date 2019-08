Prize Burger abre unidade no Recreio

Após o sucesso da primeira unidade na Lapa, a Prize Burguer chega ao Recreio levando aos clientes um cardápio variado, com produtos artesanais e excelente custo-benefício. O diferencial da casa é o blend especial secreto, até para os funcionários, fruto de uma longa pesquisa dos sócios que experimentaram o que há de melhor no ramo até chegarem a receita do Prize. O blend especial está presente em todo o menu, com excessão apenas da opção vegetariana.

No cardápio, uma boa pedida é o Bacon Prize, que é preparado com o blend secreto da casa, queijo cheddar maçaricado, fatias de bacon e molho prize (R$24,90). Outra opção é o Tasty Prize, com blend da casa, queijo cheddar maçaricado, maionese de wasabi, rúcula, tomate, finas fatias de cebola crocante no pão de brioche (R$24,90). Um destaque do cardápio, é que todos os burgers, contam com a opção “small”, ou seja, um tamanho menor com o preço igualmente reduzido. Para acompanhar os sanduíches, opções tradicionais como a batata canoa (R$ 9) e batata palito rústica(R$ 8) e outras variedades como o cheese pilow (R$ 14) e mozarela sticks (R$ 14), para os amantes de queijo.

Para quem quer uma refeição completa, a hamburgueria também oferece combos de segunda a quarta-feira com Burger+ batata+ refil (R$36,90 a 39,90), além das opções de sobremesa, entre elas: churros espanhóis (3 unidades – R$8,50) e os milks shakes Dilleto chocolate, crocante, morango ou creme de avelã (R$ 15). Os molhos produzidos no estabelecimento também são ponto alto do menu, experimente o tomate jelly – famosa geleia de tomate da casa (R$3 ou 250ml – R$16).

Serviço:

Prize Burger

Recreio Shopping– Av das Américas 19021 – Expansão

Tel: (21)3496-3656

Endereço: Recreio Shopping – Seg a quinta – 12:30 as 22:00h e de Sexta a domingo – 12:30 as 23:00