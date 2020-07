Produtores naturais ganham espaço no Shopping Via Parque

Os produtores artesanais terão agora um ponto fixo para comercializar suas produções. É que a holding IGBT criou o espaço Muito Natural dentro do Be Green, no Shopping Via Parque, onde disponibilizará, além de espaço, vitrinistas, fotógrafos e todo aparato necessário para aumentar a demanda de clientes e a visualização dos produtos. “Nós queremos ajudar os produtores naturais a firmarem clientela e comercializar suas produções. Isso é muito importante nessa hora de crise,” explica o idealizador Andrade.

E quem ganhará mais com isso?

O produtor que criará uma clientela fixa e o consumidor e sua qualidade de vida, já que tendo um lugar fixo poderá planejar suas compras para ter sempre produtos de qualidade e sem agrotóxicos na sua geladeira e para dar para seus filhos.

Mas, as boas novas não param por aí.

O novo espaço disponibilizará mudas de vários tipos de espécies da Mata Atlântica. Serão inúmeras mudas de Araçá do Mato, Ipê Amarelo, Ipê Roxo e Ipê Verde, que é o resultado de uma parceria com o projeto Replantando Vida da Cedae-RJ.



O espaço será inaugurado no dia 1° de setembro