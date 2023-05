Profissionais participam de seminário sobre oportunidades de novos negócios

Durante o seminário “Desenvolvimento de Novas Ideias”, em parceria com a UFRJ especialistas estarão reunidos de 30 de maio a 04 de julho, sempre as terças, a partir das 20h. Serão cinco semanas debatendo sobre, inovação, novas ideias, biotecnologia e oportunidades de novos negócios, sob a direção da Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Professora Dra. Lydia Masako (foto), coordenado pelo cirurgião plástico e Coordenador do Programa de Ensino a Distância da SBCP , Eduardo Sucupira e pelo o Coordenador do Departamento de Inovação, Élvio Bueno.

– Os cirurgiões plásticos e a cirurgia plástica representam uma grande força na área biomédica brasileira. Uma força reconhecida internacionalmente. Considerando o ecossistema de inovação já existente, é possível fazer deste país o mais importante celeiro mundial de inovação em cirurgia plástica e áreas correlacionadas. São áreas promissoras para o desenvolvimento de novas soluções para uma população mundial que envelhece rapidamente – observa a Professora Dra. Lydia Masako.

Buscando apresentar diferentes aspectos da inovação em saúde humana segundo os organizadores o seminário tem como objetivo provocar e estimular os profissionais que têm uma ideia, vislumbrem um novo produto ou processo, a gerar uma nova patente, um novo projeto, um novo negócio.

Para isso os encontros serão conduzidos por uma equipe multidisciplinar que há 20 anos trabalha em inovação, pretendendo reunir cirurgiões plásticos, biólogos, advogados, especialistas no mercado financeiro, regulação e vigilância sanitária. Desta forma serão abordados temas como as novas tecnologias aplicadas à saúde humana, com exemplos específicos de inovações desenvolvidas por ou para cirurgiões e que possam ser aplicadas à cirurgia plástica, o ecossistema de inovação biomédica no país, patentes, empreendedorismo inovador.

PALESTRANTES:Denise Golgher

Trabalha há 20 anos na interseção ciência:negócios, especificamente, em empreeendedorismo e inovação em saúde humana. Édison Renato Pereira da Silva- Co-fundador da Equipe Garagem. Professor do Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Trabalha no tema Empreendedorismo em Startups

André Luís da Fonseca – Co-fundador da Equipe Garagem. Empreendedor serial da área de tecnologia (TI). Fundou ou foi sócio de várias startups

Daniela Uziel – Co-fundadora da Equipe Garagem. Professora Associada da Faculdade de Farmácia da UFRJ, Coordenadora de Inovação do Centro de Ciências da Saúde, membro do Comitê de Inovação da UFRJ

Viviane Kunisawa – Sócia do escritório Licks Advogados, responsável pela equipe de Direito Regulatório para Agronegócio e Life Sciences.

Ricardo Campello – Advogado e sócio do escritório Licks Attorneys, um dos mais importantes no país em propriedade intelectual e litígio nas áreas de biotecnologia e farmacêutica.