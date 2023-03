Programação musical nos bares do Zeca Pagodinho em diferentes locais do Rio.

SEGUNDA FEIRA E TERÇA-FEIRA: NÃO HÁ PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA: 15/03

Priscila Gouvêa: Priscila Gouvêa é amante da música popular brasileira, em especial do samba. A artista já se apresentou no Cacique de Ramos, um dos principais redutos do gênero carioca, no Rio Scenarium e no Teatro Rival.

Horário: 20h

Preço: R$ 15,00

QUINTA-FEIRA: 16/03

Entre Elas: Com 12 anos de carreira, o grupo de Florianópolis (SC) é formado só por mulheres. As sambistas têm como inspiração cantoras consagradas, como Beth Carvalho, D. Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão, entre outras.

Horário: 21h

Preço: R$ 15,00

SEXTA-FEIRA: 17/03

Grupo Iluaiê: Através da batucada de excelência e do peso nas harmonias, o Iluaiê relembra sucessos de grupos que são referências como Fundo de Quintal, Revelação, Kiloucura, Sensação, entre outros.

Horário: 21h

Preço: R$ 15,00

SÁBADO: 18/03

Fred Tavares: Fred Tavares é um legítimo representante do samba, cresceu ouvindo música brasileira. Neste show, Fred apresenta as autorais “Nada Mais Importa”, “Acorde do Tempo” e “Moro Onde a Vida Mora”.

Diney: Diney é dono de vários sucessos gravados por Belo, Revelação, Só Pra Contrariar, Péricles, Balacobaco, Bom Gosto, Clareou, Mumuzinho, Leandro Sapucahy, entre outros. No repertório desta apresentação, sambas como “Aventureiro”, “Casa Azul”, “Pra Mimar Você”, “Jejum” e “O Som do Tambor”.

Pura Batucada: O grupo Pura Batucada tem um repertório com sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Mumuzinho, Arlindinho, entre outros.

Horários: 14h30min/ 18h30min/ 21h30min

Preço: R$ 30,00

DOMINGO: 19/03

Robinho: O cantor e compositor Robinho apresenta ao público sucessos autorais como “Adeus”, “Grupo da Família”, “Eu Não Vou Esquece-la” e “Na Hora H”. O cantor da nova geração já fez parcerias com Ferrugem, Suel, Grupo Pixote, entre outros.

Dede Jpa: Dede Jpa carrega influências do Fundo de Quintal e Revelação. Hoje, com mais de 20 anos de estrada, Dede Jpa tem na carreira profissional passagens pelos grupos Samba Pra Gente e RDN.

Horários: 15h /19h

Preço: R$ 15,00

SERVIÇO: BAR DO ZECA PAGODINHO PARK JACAREPAGUÁ

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 – Anil/ Jacarepaguá

Horários de Funcionamento:

Segunda à Quinta-feira: 18h às 01h

Sexta e Sábado: 12h às 03h

Domingo: 12h às 0h

Faixa etária: 18 anos

Contato: Através das redes sociais @bardozecapagodinho.parkjpa

Aceitamos todos os cartões de débito e crédito

OBS: *Aceitamos reservas de mesas (apenas no Shopping ParkJacarepaguá)

PROGRAMAÇÃO SHOPPING VOGUE SQUARE – 13 a 19/03

SEGUNDA-FEIRA: 13/03

Resenha do RDN: O grupo RDN, conhecido como “Reis da Noite”, canta sambas como “Vai Começar a Pontaria”, “Efeito do Amor” e “Hoje Eu Vou Pro Samba”. Fazem parte do grupo: Rhuan André (voz), Bruno Mayor (cavaquinho), Diego Douglas (violão), Jr Marreta (pandeiro), Rogério Barros (reco) e Sandrinho Oliveira (percussão).

Horário: 20h30min

Preço: R$ 30,00

TERÇA-FEIRA: 14/03

Tiee: O cantor e compositor Tiee apresenta ao público um vasto repertório de sucessos como, “Ladrão de Coração”, “Modo Avião”, “Acende o Celular”, “Inoperante”, além de relembrar sambas de artistas como Ferrugem, Péricles, Revelação, Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho.

Horários: 22h

Valor: R$ 30,00

QUARTA-FEIRA: 15/03

Arlindinho: O cantor e compositor Arlindinho já gravou com grandes mestres do samba, incluindo, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, entre outros. Neste show, apresenta sucessos como, “Você É Espinho, Não É Uma Flor”, “Num Sonho Lindo”, “Frasco Pequeno” e “Meu Filho”.

Horário: 20h30min

Preço: R$ 30,00

QUINTA-FEIRA: 16/03

Xande de Pilares: Xande de Pilares mostra sucessos como “Tá Escrito”, “Deixa Acontecer”, “Só Depois”, “Trilha do Amor”, além de fazer um passeio por sambas de cantores e compositores que o influenciaram ao longo de sua trajetória, dentre eles, Arlindo Cruz, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e outros.

Horário: 21h30min

Preço: R$ 80,00

SEXTA-FEIRA: 17/03

Bruna Volpi: Bruna Volpi canta clássicos de mestres como Noel Rosa, Adoniran Barbosa, Zeca Pagodinho e Leci Brandão, além de composições de artistas como Ferrugem, Xande de Pilares, Thiaguinho, entre outros.

Grupo 100%: O grupo 100% iniciou carreira se apresentando em várias casas de espetáculos no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. No repertório, sucessos como “Hoje Vou Pagodear”, “Trevo de Paz”, “Fé em Deus”, “Lua de Poeta”, “Vícios”, entre outros.

Horários: 19h/ 23h

Preço: 30,00

SÁBADO: 18/03

Seligaê: Formado por seis amigos músicos, o Seligaê carrega com orgulho o diferencial da sua batucada que é bastante peculiar. No repertório, sucessos de artistas como Arlindo Cruz, Dudu Nobre, Marquinhos Sensação, Mumuzinho, Leci Brandão, entre outros.

Thais Macedo: A cantora Thaís Macedo leva para o palco músicas como “O Mar Serenou”, “O Show Tem Que Continuar”, “O Meu Lugar”, “Fogo de Saudade”, entre outras.

Me Leva Pra Casa: O grupo Me Leva Pra Casa apresenta ao público sucessos que fazem parte de sua carreira como “Bobo Apaixonado”, “Novela”, “Me Leva com Você”, “Chama no Problema”, entre outros. O grupo é formado por: Caio Me Leva (voz), Rapha Baronni (cavaco), Ale Barbanegra (pandeiro) e Renatinho (tantan).

Horários: 15h/ 19h/23h

Preço: 30,00

DOMINGO: 19/03

Samba do Marmita: O cantor Alexandre Marmita comanda a roda de samba, trazendo no repertório composições de mestres, como Paulinho da Viola, D. Ivone Lara, Arlindo Cruz, Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, além das autorais “Quando o amor” e “Novos Cantos”.

Sambe Como Uma Mulher: Sambe Como Uma Mulher é um time de mulheres que toca, canta e compõe samba. No repertório, composições de grandes bambas, como Zeca Pagodinho, D. Ivone Lara, Arlindo Cruz, Diogo Nogueira, além da autoral “Crioulas no Poder”.

Feijoada do Zeca Pagodinho: a partir 12h

Shows: 15h/ 19h

Preço: R$ 30,00

SERVIÇO: BAR DO ZECA PAGODINHO/ SHOPPING VOGUE SQUARE

Endereço: Av. das Américas, 8585 – Shop. Vogue Square – B. da Tijuca

Telefone: (21) 3030-9097

Horários de Funcionamento:

Segunda a Quinta: 18h às 0h

Sexta: 12h às 02h

Sábado: 12h às 03h

Domingo: 12h às 0h

Faixa etária: 18 anos

Rede Social: @bardozecapagodinho

Aceitamos todos os cartões de débito e crédito

OBS: *Não fazemos reservas de mesas

PROGRAMAÇÃO BOTECO DO ZECA PAGODINHO – 13 a 19/03

SEGUNDA-FEIRA: 13/03

Mari Ribeiro: A cantora niteroiense Mari Ribeiro apresenta no repertório clássicos de D. Ivone Lara, Beth Carvalho, Luiz Carlos da Vila, Candeia e Paulinho da Viola

Horários: 19h30min

Preço: R$ 20,00

TERÇA-FEIRA: 14/03

Maryzélia: Maryzélia traz em seu canto a influência das tradicionais sambas de roda. Fazem parte deste show músicas de nomes como Cartola, Dona Ivone Lara, Arlindo Cruz e de cantores e compositores baianos como Caetano Veloso, Dorival Caymmi e Nelson Rufino.

Horários: 19h30min

Preço: R$ 20,00

QUARTA-FEIRA: 15/03

Isaías Costa: O cantor e compositor Isaías Costa apresenta sucessos de sambistas que influenciaram sua carreira, como Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Cartola, além de músicas autorais como “Paixão Verdadeira” e “Decido Ser Feliz”.

Horário: 19h30min

Preço: R$ 20,00

QUINTA-FEIRA: 16/03

Sambas & Bossas: O Sambas & Bossas apresenta um repertório com sucessos de artistas que influenciaram na carreira do grupo, como Beth Carvalho, Paulinho da Viola, João Nogueira, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Xande de Pilares, entre outros. Marco Guima (vocal, voz e violão), Almir Bacana (tantan) e Maurício Corrêa (repique de mão/ tamborim) são os músicos que participam deste show.

Horário: 19h30min

Preço: R$ 20,00

SEXTA-FEIRA: 17/03

Fred Tavares: Fred Tavares é um legítimo representante do samba, cresceu ouvindo música brasileira. Neste show, Fred apresenta as autorais “Nada Mais Importa”, “Acorde do Tempo” e “Moro Onde a Vida Mora”.

Priscila Gouvêa: Priscila Gouvêa é amante da música popular brasileira, em especial do samba. A artista já se apresentou no Cacique de Ramos, um dos principais redutos do gênero carioca, no Rio Scenarium e no Teatro Rival.

Horários: 17h /21h

Preço: R$ 20,00

SÁBADO: 18/03

Dandara Alves: A cantora Dandara interpreta clássicos de nomes como Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Clara Nunes, Leci Brandão, Jovelina Pérola Negra, Noel Rosa, Cartola, João Nogueira, entre outros.

Nando do Cavaco: O cavaquinista Nando do Cavaco presenteia o público com sucessos que vão desde chorinhos clássicos até os sambas atuais.

Wagner do Valle: O cantor e compositor Wagner do Valle interpreta canções de sambistas e grupos renomados que influenciam em sua carreira, como Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Leandro Sapucahy, ImaginaSamba e Thiaguinho.

Horários: 13h/ 17h /21h

Preço: R$ 20,00

DOMINGO: 19/03

Sambas & Bossas: O Sambas & Bossas apresenta um repertório com sucessos de artistas que influenciaram na carreira do grupo, como Beth Carvalho, Paulinho da Viola, João Nogueira, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Xande de Pilares, entre outros. Marco Guima (vocal, voz e violão), Almir Bacana (tantan) e Maurício Corrêa (repique de mão/ tamborim) são os músicos que participam deste show.

D’ Bambas: D’ Bambas é formado por Eduardo Pinagés e Neto Braz. Os dois encantam o público com carisma e animação. No palco, a dupla faz uma viagem no tempo com sambas antigos e atuais.

Horários: 14h /18h

Preço: R$ 20,00

SERVIÇO: BOTECO DO ZECA PAGODINHO/ FLAMENGO

Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo

Horários de funcionamento:

Segunda a Domingo: 12h às 01h

Shows:

Segunda a Quinta-feira: 18h

Sexta-feira: 17h

Sábado: 13h

Domingo: 14h

Contato: Através das redes sociais @botecodozecapagodinho.flamengo

Acesso a cadeirantes

Faixa etária: 18 anos

Aceitamos todos os cartões de débito e crédito

OBS: *Não fazemos reservas de mesas

PROG. BAR DO ZECA PAGODINHO – N. IGUAÇU – 13 a 19/03

SEGUNDA-FEIRA: 13/03

Especial BokaLoka: O grupo Bokaloka faz uma grande homenagem ao saudoso Renatinho e apresenta ao público sucessos como “Shortinho Saint Tropez”, “Duas Paixões”, “Mais Uma Chance”, Ex-Namorada”, “Apaixonado Pela Sua Amiga”, entre outros

Horário: 20h30min

Preço: R$ 20,00

TERÇA-FEIRA: 14/03

Grupo Pirraça: O grupo Pirraça começou na quadra do GRES Leão de Nova Iguaçu, conduzido pelo grande sambista Paulo Tenente. Com 25 anos de estrada, é considerado um dos melhores grupos de samba do Brasil. No show, apresenta sucessos que fazem parte de sua carreira como “Quem de Nós”, “Inegável Paixão”, “Problema Emocional”, “Demorou Para Abalar”, dentre outros. Pirraça é formado por: Vaguinho Batukada (tantan), Boca do Surdo (surdo), Wagner Antunes (vocal e banjo), Fabinho Pirraça (vocal) e Deco Pirraça (reco-reco / vocal).

Horário: 21h

Preço: R$ 20,00

QUARTA-FEIRA: 15/03

Pagode do Príncipe: O cantor e compositor Príncipe tem 20 anos de carreira e apresenta um repertório com sucessos autorais, como “Sonho de Amor”, “Deus Tá Vendo”, “Te Assumo Com Tudo”, entre outros.

Horário: 21h30min

Preço: R$ 20,00

QUINTA-FEIRA: 16/03

Swing & Simpatia: Formado em 1994, em um bairro de Nova Iguaçu, o grupo de pagode Swing & Simpatia se destacou com o sucesso “Tropeço” e “Swing da Neguinha”. Neste show, músicas que não podem faltar no repertório como “Que Amor É Esse”, “Aquele Lance Lá”, “Namorada Nota 10”, entre outros.

Horário: 21h30min

Preço: R$ 20,00

SEXTA-FEIRA: 17/03

Quinto Segredo: O Quinto Segredo vem encantando o público de samba e pagode. Neste show, o grupo apresenta sucessos como “Você Tá Acostumada”, “Teu Sorriso”, entre outros.

Entre Elas: Com 12 anos de carreira, o grupo de Florianópolis (SC) é formado só por mulheres. As sambistas têm como inspiração cantoras consagradas, como Beth Carvalho, D. Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão, entre outras.

Horários: 19h/ 23h

Preço: R$ 20,00

SÁBADO: 18/03

Nós 5: O grupo Nós 5 já tocou nas principais casas noturnas da Baixada Fluminense. No repertório, canções de grupos e sambistas como Sorriso Maroto, Sociedade do Samba, Belo, Turma do Pagode e Tiee, além da autoral “Desculpa Antecipada”.

Bruna Volpi: Bruna Volpi canta mestres como Noel Rosa, Adoniran Barbosa, Zeca Pagodinho e Leci Brandão, além de composições de artistas como Ferrugem, Xande de Pilares, Thiaguinho, entre outros.