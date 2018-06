Restaurantes cariocas oferecem programações especiais para aproveitar a Copa do Mundo

Hoje inicia o principal evento de futebol do mundo e escalar os locais onde assistir aos jogos da seleção é uma das tarefas dos torcedores durante a Copa do Mundo. Pensando nisso, vários restaurantes do Rio prepararam programações especiais para todos os gostos na primeira fase do Mundial.

É o caso do restaurante Terra Brasilis, na Urca, que preparou uma grande festa com atrações musicais de peso para receber os torcedores durante as transmissões ao vivo dos jogos do Brasil.

A estreia da Arena Terra Brasilis acontece no dia 17 de junho quando a seleção brasileira enfrenta a Suíça às 15h. Mas antes do jogo, entra em campo a dj Mary Deetocando o melhor do pop rock dançante. Sobrinha do consagrado e saudoso dj Goody, Mary Dee, que alia bom gosto musical, versatilidade, comprometimento e carisma, tem a música pulsando nas veias desde criança. Na sequência, a roda de samba do Ésamba promete não deixar ninguém parado, antes e depois do jogo, colocando todo mundo para cantar e dançar grandes sucessos do samba de Raiz, Partido Alto e Pagode.

Já antes da partida do Brasil contra a Costa Rica, que acontece no dia 22, às 09h, quem assina com maestria a trilha sonora da festa é o dj Sandro Black, colocando todo mundo para curtir uma excelente seleção de Hits, seja no Pop/Rock dos anos 50 às décadas de 80 e 90, ou seja no R&B atual. Em seguida, o Conjunto Grapiúna faz o aquecimento para o jogo com a sua já consagrada roda de choro com repertório irreverente e sem preconceitos, mas respeitando as tradições do chorinho.

E no dia 27, quando a nossa seleção enfrenta a Sérvia, novamente às 15h, a dj Mary Dee e o Ésamba voltam à Arena para animar o pré e o pós-jogo.

Com o valor de R$10 pelo couvert artístico, o espaço vai contar ainda com arquibancada, grama sintética e telões para reforçar a torcida.

No cardápio, o chef Gamarra Souza, que assina com maestria tanto o buffet de almoço quanto o à la carte da casa, capricha na preparação da consagrada e farta Feijoada da casa (R$115), composta por um mix de carnes de primeira, linguiça calabresa, paio, costela, lombo e carne seca. O prato, que serve até três pessoas, acompanha arroz branco, farofa crocante, couve mineira fresquinha, laranja e torresmo. Igualmente irresistíveis, as bem brasileiras moquecas de peixe e camarão também foram escaladas para integrar o time de sabores da casa e estão com preço especial durante a Copa (R$115).

Já em Benfica, outra festa também promete agitar a torcida. É a Copa Zinho Show de Bola, criação do Fernando Thomaz, proprietário do Zinho Bier e apaixonado por futebol, que preparou uma intensa programação para receber os torcedores a partir de domingo.

A casa com dois confortáveis ambientes, onde os clientes podem saborear petiscos típicos de boteco pé limpo ou pratos regionais, além de transmitir todos os jogos no telão HD, no dia 17, vai oferecer aos apreciadores de um chope bem gelado, o rodízio do chope de 300 ml da Brahma, já para os que não dispensam a deliciosa mistura de cachaça, limão, açúcar e gelo, também terá rodízio da clássica caipirinha de limão da casa. Os rodízios tem duração de 5 horas pelo valor de R$ 48,90 por pessoa.

Devidamente uniformizados com a camisa do Brasil, os garçons também vão levar à mesa da torcida a tradicional Feijoada do Zinho (R$120), preparada como como manda o figurino, com costela, calabresa, lombo, carne-seca e paio, e escoltada por couve suculenta, farofa douradinha, arroz branco soltinho, laranja e torresmo crocante. E comocortesia, uma refrescante caipirinha.

Outro ponto alto da programação, é o Festival de Costela, que fica em cartaz durante toda a Copa e dá as boas-vindas ao inverno, com os melhores petiscos de costela do Zinho como o recém chegado Bolinho de Costela com catupiry (foto) (R$16), preparado com a consagrada Costela no Bafo da Casa, carro chefe da casa, preparada durante 12 horas com um tempero à base de vinho e ervas finas, e com legítimo queijo cremoso, acompanhado de geleia de pimenta e o curioso Pastel de Costela (R$6,20), massa douradinha generosamente recheada com a suculenta costela; e criações exclusivas como o Espetinho de costela (R$9), preparado na brasa e com um sabor único, o saboroso Sanduíche de Costela (R$23), umas das carnes mais saborosas servida no crocante pão francês, com alface, as tradicionais cebolas temperadas da casa e queijo, guarnecido de batata chips douradinhas, e a suculenta Costela com queijo e bacon (R$21), deliciosa costela desfiada coberta por queijo provolone, mussarela ou parmesão e bacon. Para acompanhar todas essas e outras delícias, o restaurante conta ainda com Balde com 6 latões de Brahma ou Antarctica (R$33).

Após o jogo, a animação fica por conta da roda de samba, que entra em campo a partir das 17h.

O tradicional Adega do Cesare, há 53 anos em Copacabana, também entrou no clima. Durante o Mundial, os torcedores poderão provar as delícias do Festival Brasil a Gosto, um surpreendente menu com pegada de boteco.

A partida começa com as crocantes Casquinhas de siri (R$ 19) (foto) servidas nas conchas. Depois aposte nos Mexilhões ao vinagrete (R$ 38), em seguida os Bolinhos de bacalhau (R$29) entram em cena. No segundo tempo, vá de Gurjão de peixe (R$55) ou peça o dourado Frango à passarinho (R$57). Para hidratar, e comemorar, a casa também vai oferecer uma rodada de chopp Brahma estupidamente gelado grátis a cada gol do Brasil. A programação conta ainda com a transmissão ao vivo dos jogos.

Outra novidade é o Festival de Feijoada do Guy Restaurante, criado pelo chef Jefferson Pacheco para os dias de jogos da França e do Brasil. O restaurante, localizado na bucólica Fonte da Saudade, Lagoa, é considerado um oásis da boa gastronomia franco-brasileira, vai preparar três versões da feijoada, prato queridinho da culinária nacional, entre as quais o cliente poderá escolher a que mais lhe apetecer.

O Cassoulet (foto), também chamado de feijoada branca, tem sua origem na França e pode ser feita de mais de uma maneira, utilizando o feijão branco. A versão do Guy Restaurante vai à mesa com feijão branco, coxa de pato, paio, costelinha suína, bacon e linguiça calabresa, guarnecida com arroz branco, farofa de ovos, torresmo e couve à mineira .

Com feijão bem temperado, a Feijoada tradicional segue a regra: costela suína, linguiça calabresa, lombo de carne seca e paio. E é acompanhada de couve, farofa, arroz branco, laranja e torresmo.

Para os vegetarianos ou apenas curiosos, o chef preparou também uma deliciosa versão sem proteína animal. Feita com feijão azuki, a feijoada conta com shitake defumado, cenoura, abobrinha, alho poró, abóbora japonesa e temperinhos secretos responsáveis pelo exclusivo sabor do prato, que é escoltado por arroz integral cateto, couve ao alho, farofinha e fatias de laranja.

Os pratos ainda podem ser pedidos para uma pessoa, pelo valor de R$39, ou para duas pessoas, por R$69.

Enquanto isso, no Yumê, que ocupa um belíssimo casarão tombado no Jardim Botânico, considerado um dos melhores restaurantes japoneses da cidade, a mesa dos torcedores também vai ganhar um reforço para lá de saboroso! A criativa e brasileiríssima dupla de chefs Raimundo Fernandes e José Pontes escalou uma impressionante seleção de sugestões. Começando pelo Moriwasse (R$88), um delicioso mix de entrada composto por camarão crocante, trouxinha de frango, kanidama, harumaki. Na sequência, o consagrado Acarajapa (R$24), que lembra uma espécie de sushi, mas é uma perfeita integração entre a tradição oriental e a versatilidade do brasileiro, sendopreparado com aguê recheado com macarrão de arroz, camarões secos e coentro. Figuram também na escalação o Yakimeshi com camarão (R$64) ou sem camarão (R$26), delicioso arroz colorido que homenageia o Brasil nas cores e o Japão no sabor; o delicado Bifum (R$78) feito de macarrão de farinha de arroz, com frango, camarões e ovo; e o marcante Karee niwatori (R$65), que traz a curiosa combinação do frango ao curry com banana. Entre as sobremesas destaque para o Harumaki de chocolate (R$24) e a Banana flambada (R$26).

Ainda para a torcida apaixonada pela legítima comida japonesa, entra em cartaz no Azumi o Izakaya Style da Copa. Inspiração trazida na bagagem de Alissa Ohara após sua última viagem ao Japão. São 5 opções exclusivas de comidinhas servidas em porções menores, que podem ser pedidas separadamente, a R$16 cada, ou fazendo combinações com 3 itens (R$45), com 5 itens (R$75), com 7 itens (R$100) e com 10 itens (R$140).

A seleção de “petiscos” começa pelo Dengaku, que é um prato de Tofu frito com pesto especial da casa. Seguindo, entra em campo o Temaki Hamaki de salmon skin, esserolinho japonês em formato de cone, que conquistou os brasileiros, é generosamente recheado com salmão e pepino. Também está presente o Kofuki imo, prato rápido e fácil de batatinhas com curry ao estilo japonês, sem uso de óleo. Adiante, o Harusame Salada chama muita atenção pelo valor nutritivo e pela leveza do famoso macarrão japonês acrescido de cenoura, pepino e salsão. Completa o time o consagrado Ceviche Azumi, cuidadosamente preparado com peixe do dia marinado no yuzu, momiji oroshi, cebola desidratada e molho especial da casa.

Serviços :

Terra Brasilis

Praça General Tibúrcio s/n, Urca – 2275-4651

Quilo: Seg à sex, das 11h30m às 15h30m. Sáb, dom e feriados, do meio-dia às 16h. À La Carte: Seg à dom, das 11h30m às 00h.

Seguir: @restauranteterrabrasilis

Zinho Bier

Seg. das 11h às 16h; Ter. a qui. das 11h às 22h; Sex. e Sáb. das 11h às 01h; Dom. das 11h às 21h.

Seguir: @restaurantezinhobier

Seg à dom, das 11h às 01h.

Seguir: @adegadocesare

Guy Restaurante



Seg à quin, das 11h às 23h. Sex, das 11h à meia-noite. Sáb e feriados, das 8h à meia -noite. Dom, das 8h às 21h. Rua Fonte da Saudade 187, Lagoa – 3549-8307 / 3529-8640Seg à quin, das 11h às 23h. Sex, das 11h à meia-noite. Sáb e feriados, das 8h à meia -noite. Dom, das 8h às 21h.

Seguir: @guyrestaurante

Seg, do meio-dia às 15h30m; e das 18h à meia-noite. Ter a quin, do meio-dia às 15h30m; e das 18h à 1h. Sex e sáb, do meio-dia às 2h. Dom, do meio-dia à meia-noite.

Seguir: @restauranteyume

Azumi

Dom a quin, do meio-dia às 15h; e das 19h à meia-noite. Sex e sáb, do meio-dia às 15h; e das 19h à 1h.

Seguir: @azumirestaurante