Projeto “Bike sem Barreiras” tem sua primeira edição no Rio de Janeiro em 2023

No próximo sábado, 12 de fevereiro, a iniciativa “Bike sem Barreiras” retorna ao Rio de Janeiro. Realizado pelo grupo Ser Educacional e pela UNINASSAU, o objetivo do projeto é proporcionar uma nova experiência de lazer para pessoas com deficiências físicas, mentais, visuais ou com mobilidade reduzida. A ação visa oferecer passeios gratuitos pela orla e espaços públicos da cidade, por meio de bicicletas adaptadas.

O evento contará com três tipos diferentes de veículos adaptados: Bicicleta Dupla para pessoas com deficiência visual e um voluntário; Handbike para usuários com lesões como paraplegia, lesões modulares ou mielomeningocele; e The Duet, uma bicicleta com adaptação para cadeira de rodas na frente.

O coordenador do Bike sem Barreiras no Rio de Janeiro, Paulo César, afirma que participar do projeto é muito gratificante. “É recompensador ver pessoas com deficiência fazendo passeios de bicicleta por meio do esporte e da atividade física”, disse. Kaike Martins, um jovem de 14 anos que já participou de uma edição anterior, destacou a importância do projeto para dar a oportunidade de viver novas práticas de atividade física.

Todos podem participar como voluntários. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível na biografia do perfil do Instagram da UNINASSAU (@uninassau.rj).

Evento:

Bike sem Barreiras

Data:

12 de fevereiro

Horário:

A partir das 9h

Local:

Praia do Flamengo – Posto 3 (Rio de Janeiro)

Mais informações podem ser obtidas com Leticia Renata de Barros Porat, assessora de imprensa da UNINASSAU – RIO, através do telefone (21) 99863-0506.