Projeto de Esporte Solidário ajuda crianças em vulnerabilidade

Desde 2018 o Travessia Solidária, projeto esportivo de natação no mar, idealizado por Renata Haje, tem o objetivo de ajudar crianças vulneráveis do Núcleo de Apoio a Projetos Educacionais e Culturais do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira – Napec/IFF/Fiocruz – com a doação de suprimento de insumos necessários à manutenção da saúde da criança em ambiente domiciliar, como as latas de leite tipo1 (Aptamil 1, Milupa1, Nan 1 e Nestogeno 1) e os suplementos nutricionais, como Fortini.

A dinâmica do evento 100% voluntário acontece com um “treinão” de natação em circuito de 300m no mar de Copacabana, no Posto 6, com assessorias esportivas, aos sábados, das 6h30 às 9h30.

Cada participante pode doar a partir de uma lata de leite ou suplemento. As doações podem ser feitas pessoalmente no Posto 6, respeitando as medidas de distanciamento, ou por delivery em farmácia ou mercado que realizem a entrega.

Cerca de 400 atletas e 13 parceiros já participaram do Travessia Solidária. Mais de mil latas de leites e de suplementos foram arrecadadas e cerca de 100 crianças beneficiadas.

Enzo Gabriel de quatro anos de idade é uma das crianças em vulnerabilidade e que recebe o leite. “Eu só tenho a agradecer à Travessia Solidária e ao Napec/IFF pelo trabalho. O Enzo continua ganhando peso, ficando uma bolinha. Sem o leite isso não seria possível.”, comenta Amanda Nunes, mãe da criança.

Os insumos são fundamentais para os bebês que as mamães não podem amamentar ou para as crianças em risco nutricional.

“Em geral são crianças com necessidades especiais nascidas e acompanhadas no IFF que necessitam desses insumos para melhor qualidade de vida. Para isto contamos com a parceria do Travessia Solidária desde 2018, por meio de seus eventos e campanhas de incentivo à prática esportiva e solidariedade com mobilização sociais e voluntários.”, afirma Maria Magdalena Q de Oliveira, Fundadora e Coordenadora Geral do Napec.

A inspiração do projeto é uma homenagem à médica Fátima Corrêa Haje que faleceu em 22 de maio de 2017. Ela se dedicou a ações de solidariedade no decorrer de sua vida. Por isso, pelo um ano de seu falecimento, sua filha Renata Haje propôs uma ação entre amigos e familiares para multiplicara mensagem do bem que sempre marcou a vida da médica.

“Nosso propósito é atender as necessidades das crianças que chegam ao mundo em situação de vulnerabilidade, pela conexão do trabalho de assistência que a mamãe prestava por meio de ações que envolvem mobilização social entre amigos e parentes em confraternização com o esporte e assim facilitar a jornada do próximo.”, explica Renata.

A Travessia Solidária tem uma linda história de amor e solidariedade. “Um amor de mãe pra filhos, de filha para mãe. Não tem amor maior no mundo pra sustentar iniciativa tão maravilhosa. Quero seguir ajudando a manter essa história viva com minha família e amigos. Faz bem demais fazer o bem!”, diz Betsy Rabello Ferreira, executiva de TI e apaixonada pela natação em águas abertas.

Sobre o Núcleo de Apoio a Projetos Educacionais e Culturais – Napec:

Há quase 20 anos, o Núcleo de Apoio a Projetos Educacionais e Culturais (Napec) do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) atende, através de sua equipe de voluntários, a clientela do Instituto composta por mulheres, crianças, adolescentes e suas famílias – com doenças crônicas ou adoecidos gravemente – em situação de internação hospitalar ou atendimento ambulatorial. Mais informações pelo http://www.iff.fiocruz.br/index.php/napec

Serviço:

Como entregar sua doação?

Nas Assessorias Esportivas do Posto 6 de Copacabana (Esquilo, Gladiadores, Natação no Mar, Tribus, Equipe Fox, M2 Assessoria, Navegantes e Equipe 15), na Praia Vermelha nas Equipes (Sports Mix e Vem Nadar), em Niterói nas Equipes (Alessandro Cirne e Bruno Swim), ou Recreio na equipe Sidney Pereira.

Quando?

Todo sábado de agosto de 2020, das 6h30 às 9h30.

Veja o endereço do parceiro do projeto em que podem ser entregues as doações durante a semana:

Local: Modern Bike, na rua Barata Ribeiro, n. 658, Copacabana, Rio de Janeiro.

Dias e Horários: segundas-feiras a sextas-feiras, das 9h30 às 18h00.

OBS.: A doação pode ser entregue pessoalmente (respeitando as medidas de distanciamento) ou por delivery em farmácia ou mercado que realize a entrega.

Prêmios:

Veja como participar dos prêmios de um Voo Livre com Ruy Marra, recordista mundial de Voo Duplo e campeã sul-americano de Voo a Distância, de duas avaliações de quiropraxia e tratamento de coluna da clínica Malama, no Instagram @travessiasolidaria