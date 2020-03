Projeto do Sesc RJ disponibiliza videoaulas gratuitas em seu canal do youtube

Criado em 2018, AtiviSesc tem desde aulas de ritmos, como hip hop, charme, forró e dança do ventre, até lições sobre cultivo de horta e frutas em casa

RIO DE JANEIRO – Em tempos de isolamento social, um projeto do Sesc RJ tornou-se uma ferramenta para manter em dia a saúde do corpo e da mente sem sair de casa. Criado em 2018 na esteira da profusão de canais online onde influenciadores digitais dão dicas de inúmeros assuntos –, o AtiviSesc tem sido buscado pelos usuários da instituição enquanto sua unidades permanecem fechadas como medida de combate ao novo coronavírus.

O projeto funciona no canal oficial do Sesc RJ no Youtube, mas também é compartilhado em outras redes, como o Facebook e o Instagram. A ideia foi levar para o ambiente virtual algumas atividades realizadas presencialmente em suas unidades. Até esta quarta-feira (25/3), os vídeos somavam quase 280 mil visualizações apenas no Youtube. No projeto, professores e instrutores ensinam aos internautas técnicas variadas em diversas áreas.

Entre os de maior sucesso, está uma videoaula gravada na unidade de Nova Iguaçu que ensina ritmos latinos, com 24 mil visualizações. Mas há também atividades semelhantes envolvendo charme, hip hop, forró, stiletto, samba de gafieira, dança do ventre e bolero.

O internauta também encontra atividades de condicionamento físico e relaxamento mental, como pilates, ioga e consciência corporal. Àqueles que se interessam por temas relacionados a decoração, paisagismo e alimentação, existem dicas para se criar uma horta em casa, cultivar frutas, lições sobre plantas alimentícias não convencionais (PANCs), kokedama (técnica de cultivo de plantas sem vaso) e movelaria.

EmCasaComOSesc – Além do projeto sistemático, as restrições atuais motivaram a instituição a criar na semana passada uma ação semelhante, especificamente visando a este momento de isolamento. Trata-se do #EmCasaComOSesc, um série de vídeos apresentados por professores com lições sobre atividades físicas (exercícios e alongamentos) e recreativas (jogos e brincadeiras), assim como dinâmicas que permitem a crianças, jovens, adultos e idosos exercitarem mente e corpo em período de reclusão. Também é possível encontrar dicas de turismo e orientações para ginástica laboral voltadas especificamente para o home office. Visite os perfis oficiais do Sesc RJ nas redes sociais e saiba mais ou então acesse www.sescrio.org.br.