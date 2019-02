Projeto Educa Bondinho abre inscrições para 2019﻿

Projeto de Educação Ambiental do Bondinho Pão de Açúcar, que transforma o parque turístico em uma sala de aula ao ar livre e recebe diariamente escolas públicas (gratuitamente) e particulares.

O maior programa de educação ambiental em atrações turísticas do Rio recebe alunos de escolas públicas e particulares

Já em clima de volta às aulas, o programa Educa Bondinho abrirá, no dia 13 de fevereiro, as inscrições para as visitas no primeiro semestre de 2019. O projeto recebe diariamente alunos de escolas públicas e particulares e transforma o Bondinho Pão de Açúcar em uma grande sala de aula ao ar livre.

De forma lúdica e em contato com a natureza, o programa estimula os alunos a observarem e interagirem com temas ligados a Ciências, Biologia, Geografia e História do Brasil. E vai além da educação ambiental, oferecendo a oportunidade de escolas e professores trabalharem um método educativo de vivência. As visitas podem ser bilíngues e também customizadas de acordo com o conteúdo trabalhado em sala de aula, pelo professor que acompanhará a visita.

Há 30 anos, o Bondinho Pão de Açúcar recebe alunos de escolas públicas, que fazem o passeio gratuitamente. Em 2015, o conteúdo foi remodelado e passou a abordar temas das grades curriculares de turmas da educação infantil ao ensino médio, sempre com o viés ambiental. Desde então, o Educa Bondinho já recebeu mais de 35 mil alunos e professores, de 60 diferentes cidades. Em 2018, o projeto recebeu 11.796 alunos e professores, 233 escolas públicas e 69 da rede privada.

“O programa é uma grande oportunidade para crianças e adolescentes, de diferentes regiões e classes sociais, conhecerem um dos parques mais visitados do mundo. E, principalmente, aprenderem na prática sobre a importância da conservação da natureza, além de fatos históricos e geográficos da cidade, em um contato muito especial com a biodiversidade local”. — descreve Roberta Pena, engenheira ambiental do Bondinho Pão de Açúcar, que lidera o projeto.

Durante a experiência, educadores do Instituto Moleque Mateiro, reconhecido na área de educação ambiental em áreas verdes, estimulam os alunos sobre vários aspectos da fauna e flora da Mata Atlântica, poluição da Baía de Guanabara e urbanização. A visita também trabalha fatos históricos da fundação da cidade e a geografia das paisagens cariocas.

O conteúdo do projeto é dividido em quatro cartilhas, voltados para alunos do ensino infantil, fundamental I, fundamental II e médio, que ajudam a consolidar o aprendizado adquirido durante a visita e podem ser trabalhadas em sala de aula. As cartilhas ficam disponíveis para download no site do Bondinho, para que os conteúdos da visita sejam disseminados por todas as turmas da escola.

O agendamento escolar tem vagas limitadas e deve ser feito pelo site educa.bondinho.com.br a partir do dia 13 de fevereiro. As visitas são gratuitas para as escolas públicas e professores da rede privada.

SERVIÇO

Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Avenida Pasteur 520 – Urca – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2546-8433

Regulamento no site: educa.bondinho.com.br