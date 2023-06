Projeto leva crianças a museus internacionais via realidade virtual

“Temos estudado muito, ao longo dos últimos anos, para conseguirmos ampliar o alcance do Experimente Cultura. Esses mais de 25 mil atendimentos nos mostrou o quão distante nossas crianças e jovens estão das instalações culturais, sem nem saber que podem ter acesso a elas. Nós estamos ampliando nossa plataforma, os conteúdos produzidos e o número de museus e instituições parceiras, para levar uma gama ainda maior de atividades culturais a mais alunos, de maneira natural e inclusiva, usando de tecnologia para expandir o alcance nas escolas”, explicou Renata Prado, idealizadora e curadora do projeto.

Outras novidades têm otimizado o trabalho do Experimente Cultura em 2023. Em vez de somente levar as turmas presencialmente aos museus cariocas, exatamente como nasceu o projeto em 2018, a ideia é trazer as instituições culturais até as escolas, inserindo mediações educativas alinhadas ao currículo escolar, dentro das salas de aula, com uso da realidade virtual.

“Esse foi um aprendizado importante, que acabou potencializado com a pandemia, que parece tão distante, mas acabou de passar. Tivemos que nos reinventar e a tecnologia, principalmente com o uso da realidade virtual, colocou as crianças dentro de instituições do mundo todo. Vimos o quanto isso foi impactante, principalmente para os alunos da rede pública. Por isso, ampliamos nossa capacidade de atendimento, expandimos nossa relação com os museus parceiros e buscaremos mais patrocínios para conseguirmos levar a maior quantidade de alunos possível das escolas atendidas para essas imersões. A ideia é ampliar também o raio de atuação para escolas do Brasil todo”, afirmou Renata.

E para deixar a experiência ainda mais moderna, percursos temáticos serão criados pelo Experimente Cultura, de acordo com as trends do momento (assuntos em alta), como Cultura Antirracista, Artistas Brasileiros pelo Mundo, Educação climática e Agenda 2030.

“Associar temas ligados à cultura com vieses que nos permitem abordar competências da BNCC, contribuem para a inclusão dessas atividades no dia a dia do professor em sala de aula. Por todo o feedback que recebemos e olhando para o mercado de educação, nosso valor está no conteúdo, no que conseguimos propor ao professor e agregar no seu programa. Essa é nossa vertente prioritária, criar percursos temáticos próprios, junto com as instituições parceiras, e convidar as escolas a estarem conosco nessa imersão”, concluiu a curadora do Experimente Cultura.

Entre os museus visitados pelos alunos em 2023, estão os cariocas Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, Museu Histórico Nacional e Museu de Arte Moderna, os norte-americanos Metropolitan Museum, Bronx Zoo e Albany Museum, de Nova Iorque, o argentino MALBA, de Buenos Aires, o canadense Pacífic Museum of Earth, o português Museu Benfica, entre outros.

Realizado pela Pulsar Cultura, o Experimente Cultura tem patrocínio do GRUPO ASSIM e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.