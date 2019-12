Promoter faz ensaio ousado para fechar 2019

O promoter David Santiago escolheu uma forma criativa e ousada para se despedir de 2019. Ao lado de dois modelos, o baiano protagonizou um ensaio fotográfico na Praia da Barra, pelas lentes Josias Darc.

Com produção de Herik Wooleefer, David Santiago e os modelos Arthur César e Anderson Araújo encenaram situações do cotidiano, como o clima de flerte entre um vendedor ambulante e um cliente. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a sequência de um sequestro, onde Santiago é a vítima da dupla.

“Nós procuramos trabalhar o provável e o improvável, sensualizando e valorizando o dia-a-dia no Rio de Janeiro, do tradicional ao extremo. Foram trabalhados quatro temas:

a caça dos frutos com pescador; o crescimento com vendedor ambulante de praia; a luta com o lutador e o destruidor com o malvadão. Falamos de consumo e destruição, sem ser vulgar” definiu o produtor Herik Wooleefer.

Promoter das festas mais bombadas do Rio, David Santiago tem motivos para comemorar 2019. Neste ano, o profissional esteve à frente da divulgação do concurso de Miss e Mister Brasil. Produziu festa de inúmeros famosos e promoveu um inesquecível baile de debutantes para 15 jovens de comunidades carentes do Rio, e está a frente da casa noturna Lalu Lounge, na Barra da Tijuca.