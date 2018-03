Pub Café inaugura com festa de pagode anos 90

Um novo espaço, aconchegante e estiloso abre no Méier, nesta sexta, 09/03, com o cantor Kaike Ramos. Na festa ‘I Love Retrô’ o destaque da nova geração do samba vai apresentar sucessos dos anos 90.

– Nosso objetivo e inovar trazendo programação e estilos de festas diferenciados para a região, além de um cardápio com comidinhas e bebidas incríveis. Na inauguração, além do Kaike, que é um talento, vamos ter o DJ ED tocando todos os ritmos – conta Ester Pires, sócia do Pub Café.

Kaike vai relembrar sucessos marcantes de ‘Só Pra Contrariar’, ‘Raça Negra’, ‘Os Morenos’, ‘Molejo’ e outros. E segundo Ester vem muito mais.

– Aos sábados teremos festa de Flashback e a partir de abril roda de samba com feijoada todos aos domingos – adianta a empresária Ester Pires.

Os 5 primeiros com o print desta matéria ganham 1 (um) ingresso

SERVIÇO

I Love Retrô, pagode anos 90, com Kaike Ramos – Sexta, 09/03, a partir das 21h. Pub Café – Rua Aquidabã 1178, Méier. Tel: 4111-9003. Ingresso: R$ 10,00

