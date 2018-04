Pub Café tem noite Rock com banda ‘5 Minutes off Rain’

A mais nova casa do Méier reservou as sextas para quem curte Rock´n Roll e neste dia 06 de abril, a banda ‘Five Minutes off Rain’ vai agitar a região.

Apresentando canções dos Titãs, Metallica, Raimundos, Pearl Jam e mais, em seus shows a banda chama o público para dançar e cantar. Classificado por muitos como um local diferenciado o ‘Pub Café’ vem oferecendo eventos que vão da MPB ao ‘Rock in Méier’ das sextas.

– Este é o objetivo, apresentar opções musicais diferenciadas para o pessoal da região. Pode ser pagode, flasback, pop, MPB, não importa, sempre damos atenção a todos e fazemos dos frequentadores nossos amigos – afirma Ester Pires, sócia do Pub Café.

SERVIÇO

‘Rock in Méier’ – Com a banda ‘Five Minutes off Rain’ – Sexta, 06/04, a partir das 21h. Pub Café – Rua Aquidabã 1178, Méier. Tel: 4111-9003. Ingresso: R$ 10,00

Dieta de 21 dias