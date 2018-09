Quadra da Vila Isabel recebe vários serviços gratuitos

A quadra da Unidos de Vila Isabel recebe neste sábado, 01/09, a partir das 9h, o “Superintendência em Ação na Vila”, que oferecerá serviços de segunda via de carteira de identidade, certidões de casamento, óbito e nascimento, certificado de reservista, agendamento para carteira de trabalho, vacinação da Tríplice Viral e Poliomielite, Cadastro Único, encaminhamento e orientações para Bolsa Família, corte de cabelo, designer de sobrancelha e penteados. Também haverá palestras educativas, orientação social e jurídica o que, segundo o superintendente da região, é uma parceria público/privada que pretende criar um calendário para estas ações sociais.

– Acreditamos no sucesso e pretendemos replicar nos demais bairros da nossa abrangência. E escolhemos a quadra da escola de samba de Vila Isabel, por entendermos que é uma das principais referências do bairro, além de toda a tradição que ela representa na região – explica o Superintendente Anderson Carvalho.

No evento jovens poderão ser contemplados com bolsas de estudo para graduação, oferta de cadastro para estágio e inscrição para o projeto Jovem Aprendiz. Para animar o encontro o grupo ‘Chegando de Surpresa’ e o ‘Herdeiros da Vila’ fará a alegria do público, com a presença do gari Renato Sorriso da Comlurb.

Participam da ação social na G.R.ES. Unidos de Vila isabel, sábado, 01/09, de 9h às 13h, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Centro de Assistência Social Rosani Cunha, Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella, Clínicas da Família Pedro Ernesto, Recanto do Trovador e Odalea Firmo Dutra, com o do Instituto Embeleze; Beleza Natural; Fundação Mudes, Ciee; Universidade Brasil; Instituto Novo Horizonte; Instituto Ver e Viver; Fundação Leão XIII. A realização é da Superintendência da Grande Tijuca Para a realização de alguns serviços, será necessário documento de identificação, comprovante de residência e carteira de vacinação (para as crianças).