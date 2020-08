Qual é o trabalho dos seus sonhos?

Se você fizer essa pergunta para mulheres que já se tornaram mães, você pode ter certeza que a maioria delas irá dizer: “Aquele que permita que eu passe o maior tempo perto do meu filho. Onde a carga horária seja sempre a menor possível, pois quero participar da educação e conviver mais com meu filho”.

Nesse mundo corrido que vivemos, os trabalhos estão consumindo cada vez mais horas do nosso dia, e com isso a nossa rotina social acaba sendo abalada.

O mundo digital é a melhor opção para as mamães que desejam a tão sonhada liberdade geográfica, e poder trabalhar em casa.

Com a pandemia, muitas profissões fora adaptadas para o digital, e mesmo aquelas que eram classificadas “impossíveis”, hoje existe uma opção on line.

As pessoas estão cada vez mais optando não só por produto, mas também por serviços on line. E isso faz parte do “novo mercado” que vem desde 2017 tomando reciclando os hábitos dos brasileiros.

Por que investir no mundo digital?

– Liberdade geográfica: você pode trabalhar de qualquer lugar com apenas um smartphone/ computador e um acesso a internet;

– Organizar seus horários: você pode liberar sua agenda conforme a sua disponibilidade.;

– Estar presente no dia a dia do seu filho: levar na escola, ajudar nas tarefas e até participar das brincadeiras e tarefas da escola entre um cliente e outro.

– Não pagar aluguel: não é necessário ter um local físico. O home office é ideal e você economiza financeiramente;

– Redução de equipe: no início (dependendo do seu negócio), se você se organizar, construir uma estratégia, você pode trabalhar sozinha ou com uma equipe reduzida.

Por onde começar?

– Estudar sobre o mercado que você atua ou pretende atuar no digital;

– Aprender sobre marketing digital humanizado ou contratar um profissional para te auxiliar;

– Desenvolver uma estratégia personalizada. Empreender no digital não é só postar no Instagram, vai muito mais além disso;

– Construa sua autoridade no mundo digital. Com isso, a intenção é diminuir sua carga horária e aumentar o valor do seu trabalho;

– Construa um infoproduto. Independente da sua profissão, você precisa ter um infoproduto a venda. Com ele, você irá gerar renda passiva, ou seja, não irá mais trocar “hora por trabalho”.- Tenha paciência: a construção no on line não é do dia para noite, mas sabendo fazer corretamente, ela acontece e é sustentável.

Se em 2020 você ainda não atua no mundo digital, tenha certeza que você está ficando para trás.

KESSIE BIANCO- Prof de Mídias Digitais e Comunicadora.

