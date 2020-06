Rio Notícias

Você já deve ter ouvido falar sobre algumas doenças causadas por vermes nos nossos pets, certo? Pois é! Existem inúmeras doenças onde os vermes podem se alojar em intestinos, fígado, rim e até mesmo no coração dos pets, causando danos bastante graves.

Por isso é fundamental que o você tutor, administre vermífugos com uma frequência necessária para que o seu pet e toda a família conviva com proteção.

Os protocolos podem variar um pouco de acordo com a medicação que for usada, por isso é fundamental que você converse com seu Vet e encontre a melhor opção. Hoje no mercado existem opções em comprimido, injetável, solução líquido, em pasta e até pipetas para colocar na nuca. Cabe a você tutor e o profissional que acompanha seu animalzinho encontrarem a melhor solução

É importante ressaltar que os vermífugos, além de serem profiláticos e previnirem que o parasita se instale no animal, também fazem a função terapéutica, eliminando os vermes que já podem estar presente no organismo do seu pet. Por isso, nunca é tarde para começar o tratamento, ainda mais quando o seu animal apresentar alguns sintomas de contaminação, como:

Diminuição de apetite

Mudança na textura, presença de sangue e até de alguns vermes eliminados das fezes

Perda anormal de peso

Vômito

Esfregar o bumbum no chão

Marque já uma consulta com seu veterinário e mantenha seguro o seu pet o quanto antes desse mal.