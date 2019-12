Quase 28 mil turistas chegam no Rio pelo Pier Mauá de 10 a 15 de dezembro

O Pier Mauá recebe de 10 a 15 de dezembro aproximadamente 28 mil turistas, incluindo os tripulantes das embarcações. Serão um total de oito navios, porém nove atracações, pois o Sovereign, que começa sua temporada no no dia 10, atraca duas vezes nessa semana. Atracações simultâneas acontecem nesse período com dois navios nos dias 13 e 15 e com três navios no dia 14.

O Sovereign chega dia 10 trazendo em média 2600 passageiros. No dia 12 é a vez do MSC Sinfonia que vai embora no mesmo dia às 20h. No dia 13 atracam duas embarcações, o internacional Hamburg e o MSC Musica. Já no dia 14 o Pier Mauá conta com três gigantes do mar: MSC Fantasia, MSC Poesia e o retorno do Sovereign.

No dia 15 chegam dois navios internacionais que permanecem por mais de um dia: o Coral Princess que vem pela primeira vez e fica até o dia 16 e o Azamara Pursuit que permanece até o dia 17.

O gerente de operações do Terminal de Cruzeiros do Pier, Alexandre Gomes, destaca a movimentação de turistas estrangeiros que vem crescendo a cada temporada.

“O estrangeiro é um público que notoriamente vem crescendo nesta temporada. A gente tem 10 navios em viagem internacional a mais, cerca de 50 mil turistas a mais que na temporada passada consumindo e gastando, o que influencia bastante na economia da Cidade. Uma coisa bacana é que o turista chega, passeia, conhece os pontos turísticos e depois ele volta para conhecer o Rio de Janeiro com mais calma”, conclui Alexandre.

A temporada que teve início em outubro vai até abril de 2020. Serão no total 112 atracações, 37 navios, sendo 27 internacionais e 10 nacionais. Oito deles estão vindo ao Rio de Janeiro pela primeira vez. Para essa temporada o Pier Mauá espera receber cerca de 425 mil turistas entre embarque, desembarque e trânsito, o que representa um aumento de 12% em relação à temporada anterior.

Sobre os navios:

Sovereign

O programa de itinerário Pullmantur Sovereign é baseado em cruzeiros de ida e volta no Mediterrâneo de , Palma de Maiorca, Málaga e Roma. Durante o inverno (dezembro a fevereiro-março), o navio Sovereign é portado em Santos (São Paulo – Brasil) para cruzeiros de curta duração até o Rio de Janeiro (também um porto alternativo para embarque). Ele faz viagens de cinco dias com saída do porto de Rio de Janeiro, visitando Búzios, Santos e desembarque no porto de Rio de Janeiro.

MSC Sinfonia

Lançado em 2002, o MSC Sinfonia é o segundo navio da classe MSC Cruises Lirica, junto com Armonia, Opera e Lirica. O cruzeiro atual do MSC Sinfonia é de 29 dias, só de ida de Dubrovnik – Croácia a Santos – SP-Brasil. O itinerário começou em 21 de novembro de 2019. No dia 12 de dezembro ele sai do Rio de Janeiro com destino a Santos. Depois ele passa por Itajaí – sul do Brasil, Montevidéu – Uruguai, Buenos Aires- Argentina e termina a viagem em 20 de dezembro de 2019 em Santos.

Hamburg

O MS Hamburg é um navio de cruzeiro de passageiros registrado nas Bahamas, de propriedade do Grupo Conti (empresa de construção civil) e operado pela Plantours Kreuzfahrten (linha de cruzeiros sediada na Alemanha). O programa de itinerários Plantours Kreuzfahrten ms Hamburg oferece cruzeiros no Mediterrâneo com partida de La Valletta (Malta) e (Turquia). Outros itinerários são operados no Mar Vermelho, Ásia, Islândia, Groenlândia, Ilhas Canárias, África e Caribe.

MSC Musica

Lançado em 2006, o MSC Musica é o primeiro dos navios da classe Musica da MSC Cruises, junto com Orchestra, Poesia e Magnifica. Com o Musica, a MSC conquistou grande parte do mercado de cruzeiros de língua inglesa, mas o navio atrai diferentes nacionalidades – alemães e britânicos no inverno, italianos nos meses de verão e mais e mais americanos durante a alta temporada. Saiu dia 10 de dezembro de Buenos Aires- Argentina. Após sua estada no Rio de Janeiro no dia 13, ele parte para Ilha Grande, depois Ilhabela, Punta del Este- Uruguai chegando em Buenos Aires no dia 18 de dezembro.

MSC Fantasia

Pela segunda temporada seguida, o MSC Fantasia fica baseado no Rio de Janeiro, entre 19 de novembro e 9 de março (quando parte para sua viagem de retorno à Europa). A embarcação está escalada para minicruzeiros de três a cinco noites pelo Sudeste, viagens de até seis noites para Salvador e Ilhéus, e de até nove noites para Buenos Aires e Montevidéu. O navio, o primeiro da companhia na cidade a contar com o Yatch Club (a primeira classe), é também o palco de cruzeiros temáticos, como o Projeto Emoções, de Roberto Carlos, de 15 a 19 de fevereiro. Saindo do Rio de Janeiro ele segue com destino a Búzios.

MSC Poesia

O MSC Poesia é um navio de cruzeiro inovador, com um estilo elegante que une tradição e designs criativos. O conjunto de piscinas e o espaço infantil Dinosauri (uma exclusividade deste navio) são alguns dos destaques para viagens em família. No dia 14 ele segue com destino a Santos – SP.

Coral Princess

Pela primeira vez no Pier Mauá, o navio Princess Cruises Island é o primeiro dos dois navios da classe Coral da empresa, com a irmã Island Princess. Durante o verão, o navio oferece itinerários de sete dias no Alasca a partir de Vancouver, Canadá e Whittier Alaska. Ele saiu de Fort Lauderdale – Port Everglades no dia 02 de dezembro. Após sua estada no Rio de Janeiro ele segue viagem para Montevidéu – Uruguai.

Azamara

O Azamara Pursuit é um navio luxuoso com destinos selecionados especialmente para seus hóspedes. Com cruzeiros incríveis, a Azamara Club Cruises, conseguiu ampliar sua frota para desbravar os sete continentes, com 61 novos destinos e 15 novíssimos portos. O navio conta com mais experiências de imersão visando buscar os destinos mais incríveis do mundo. Graças às suas menores dimensões, o navio pode navegar por lugares onde os navios de grande porte não podem chegar.

Sua viagem de 13 dias, saiu no dia 08 de dezembro de Buenos Aires-Argentina, passando por Montevidéu – Uruguai. No Brasil ele passou por Santos – SP, Paraty – RJ, Búzios – RJ, Rio de Janeiro-RJ e segue viagem para Punta del Este- Uruguai, finalizando seu trajeto no dia 21 de dezembro em Buenos Aires.

Programação de 10 a 15 de dezembro de 2019: