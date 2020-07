Quatro horas de ‘super live’ promete DJ carioca Robson Vidal

Do Mackenzie até Nova York o DJ vai relembrar sucessos de várias épocas

Um passeio musical e dançante de 30 anos em 4 horas. Sexta, 24/07, a partir das 20h, o produtor e DJ Robson Vidal vai apresentar uma ‘super live’ lembrando os bons tempos da ‘Manhattan’, ‘Gipsy’, ‘Taj Mahal, ‘Sunday Music’, ‘Babilônia’, até do Planeta Xuxa e outros. E a equipe do Méier onde tudo começou, não vai ficar de fora.

– Claro que não! Sou nascido e criado no Méier e no Mackenzie! Então vou lembrar os sons que tocávamos na domingueira da ‘Turbo Disco Clube’, no Sport Club Mackenzie. Era muito especial. Foi o início de tudo, com uma galera esforçada e animada, então vamos relembrar estes momentos incríveis quando todo mundo era muito moleque – avisa o DJ.

Preparando várias surpresas, Vidal diz que durante a ‘super live’ receberá, virtualmente, DJ´s convidados, produtores e artistas. Hoje, reconhecido internacionalmente, já tendo tocado por exemplo na Brazilian Day, em Nova York, o carioca produz vários cantores e trilhas para atores. Então participações especiais não vão faltar durante a Live.

– Isso mesmo. Neste mais de 30 anos produzi centenas de artistas, sem contar as inúmeras casas de shows e festas em que toquei. É uma história longa e bonita que vou contar um pouco dia 24, através desta ‘super live’. Tenho certeza que muitas pessoas vão se divertir e se emocionar lembrando dos bailes que participaram e das casas que foram famosas, cada uma em sua época.

Público poderá participar da ‘super live’ enviando vídeos de até 15 segundos

E em tempos de quarentena a interatividade aproxima mais . Desta forma Robson teve uma ideia para quem estiver curtindo a ‘super live’ sentir-se ‘dentro da festa’. O produtor já disponibilizou o número de whatasapp 96987 3030 para que o público envie vídeos, os quais ele vai ‘tentar’ passar ao vivo

– Claro que parece uma loucura, mas é mais uma forma de interagir e tentar agradecer a este carinho todo que recebi e recebo. Estou avisando para que as pessoas façam seus vídeos no celular na horizontal e com no máximo 15 segundos de duração. Também dizendo nome, cidade e estado e lógico que vou tentar passar o máximo de vídeos viu gente?!? Senão vai ser uma ‘super live’ só de vídeos – brinca o super DJ e Produtor Robson Vidal.