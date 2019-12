Quinho do Salgueiro comanda “FEIJOADA DO BARRIL 8000 Méier” com bateria e passistas

O Barril 8000 Méier vai receber vários artistas do samba, no domingo, 22 de dezembro, numa feijoada especial, a partir das 14h. Comandando horas de diversão o intérprete Quinho do Salgueiro terá ao seu lado o Grupo Display apresentando sucessos de sempre e atuais do pagode e do samba.

Durante a tarde e noite Quinho vai movimentar a massa no Salão refrigerado do Barril Méier, interpretando sambas-enredo famosos da escola de samba Tijucana e outros que balançaram a Marquês de Sapucaí. Para criar o clima de folia haverá participação especial da bateria “Furiosa do Salgueiro” e show de lindas passistas a antecipando o carnaval 2020.

– É para criar um clima de carnaval e com este intérprete QUINHO DO SALGUEIRO, vai ser uma linda festa! Esta nossa feijoada é tradicional e geralmente temos um grande público que se delicia com a feijoada das 14h às 17 e se diverte até anoitecer. Por isso é bom reservar logo o ingresso – alerta o produtor Pedrinho Fernandes

SERVIÇO

“FEIJOADA Do Barril 8000 Méier” com Quinho do Salgueiro e atrações. Domingo, 22 de dezembro, 14h – Rua Adolfo Bergamini, 371 Méier – Ingressos a partir de R$30,00 – Ambiente Refrigerado – Vendas no Barril Méier. Informações: (21) 97293-8555 (whatsapp)