Quinho do Salgueiro comanda “Grito de Carnaval” em feijoada no Méier

O Barril 8000 Méier antecipa a folia e domingo, 10 de fevereiro, promove um pré-carnaval com várias atrações. Durante uma feijoada, a partir das 14h, vários artistas vão se revezar como o grupo “Bambas do Bronx”, a cantora Rapha Mendes e a grande atração: Quinho do Salgueiro

No Salão refrigerado do Barril Méier QUINHO vai animar o Grito de Carnaval interpretando sambas-enredo famosos da escola de samba Tijucana e outros sucessos. Para criar o clima de folia haverá show de passistas e a bateria do Mestre Maninho antecipando o carnaval 2019.

– Essa é partida de nosso carnaval e com este intérprete QUINHO DO SALGUEIRO, vai ser uma linda festa! Já estamos prontos para o desfile do bloco “Amigos Sub 50”, que será no dia 05/03, saindo do Barril do Méier e vamos balançar a região, então venham curtir um pouco do carnaval neste domingo – convida o produtor e diretor do Bloco Pedrinho Fernandes

SERVIÇO

“Grito de Carnaval” no Barril 8000 Méier com Quinho do Salgueiro. Domingo, 10 de fevereiro, 14h – Rua Adolfo Bergamini, 371 Méier – Ingressos a partir de R$20,00 – Ambiente Refrigerado – Informações: 98008 4259 (whatsapp)