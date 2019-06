QUINTA EDIÇÃO DO BAILE DO FARAÓ REÚNE ARTISTAS INDEPENDENTES DO RAP

O Baile do Faraó, conhecido no por agregar na cena do hip hop e funk, tem sua quinta edição marcada para o dia 14 de junho, no tão aclamado Viaduto de Madureira, onde já foi palco de inúmeros cantores consagrados. O evento que já recebeu grandes nomes como Mano Brown, BK, Akira Presidente e outros, mas agora conta com a presença de artistas independentes do RAP que vem ganhando grande notoriedade no mercado.

Dentre as atrações confirmadas, Ebony, rapper que tem autoria já de dois hits “BratZ” com a produção de L3OZIN e Glossy com a produção de Hoffmxn. Outra grande aposta é o Kiaz, que fez participações em grandes hits como “ResenhadaBlakk”, “Preto Rico”. Além disso, Kiaz tem seus singles com “Vinho Branco”, “O que sobrou” e “Fala Baixinho”.

Outro artista confirmado, esse da Nectar Gang, CHS Lapa, nascido e criado na Lapa, o rapper já tem seu próprio ep, lançado no ano passado, CHAOS que inclui faixas como “Ali Bomaye”, “Quem viver, verá” e “O mestre mandou”. Representando a área central do Rio de Janeiro, o rapper 2V integra o time de atrações junto com Davis Lord, da Real VD.

Mais um para somar nos palcos é o Jxnvs, além de beatmaker é MC do grupo Nectar Gang. O artista resolveu investir na sua carreira como rapper e já conta com hits como ” Conta as Notas” e “Mec Life”. Também fez participação em músicas com o BK e o Lucca Carlos. Pra fechar o time de primeira dessa edição, o Faraó também convidou Bril, do Nectar Gang, que conta com alguns hits na bagagem ” Chefe Gordo”, “Tropa do Lil Pimp” e “Além”. Sem falar que o mesmo já fez participações com Akira Prsidente, Sain e Baco Exu do Blues.

No line-up de DJS não vão faltar opções para se jogar na pista: M$E, DIAZZ, DJ LP, Dj Kibe,Erick Kush, Dj Padrao, DJ Rafael Pitbull, JACQUELONE e GLAU TAVARES. Nos ritmos, R&B, Hip Hop e Funk.

Serviço:

Viaduto de Madureira

R. Carvalho de Souza, 211 – Madureira

14 de junho

A partir de 21h

Ingresso segundo lote: R$20,00

Link de compra: https://www.sympla.com.br/baile-do-farao—bloco-7–viaduto-de-madureira__521173