Raça Negra, Bebeto e Dhema juntos Na Santa Farra

Raça Negra – Bebeto – Dhema

NA SANTA FARRA 8ª EDIÇÃO

19 de Junho – Quarta-Feira/22 Horas (Véspera De Feriado)

Véspera Do Feriado De Corpus Christi – Na Quadra Da Grande Rio

Foto Divulgação

A quarta feira, véspera de feriado do dia 20 (Corpus Cristi), a Quadra da Grande Rio vai inflamar a noite do Grande Rio com um encontro nunca acontecido antes, Raça Negra e Bebeto o rei do Sambalanço. Mas não para por aí, Dhema também é atração.

Serão três shows completos, esperando-se o encontro dos três juntos no palco. Isso vai acontecer na “Santa Farra”, em sua oitava edição.

Luiz Carlos e sua banda vão apresentar seus maiores sucessos ao longo dos 25 anos de existência. O grupo, famoso por ser um dos pioneiros no pagode, retorna novamente a Cidade Maravilhosa, desta vez num dos eventos que esta se tornando uma marca carioca, a “SF”.

Raça Negra e Amigos 2

O show será em cima do sucesso “Raça Negra e Amigos II”, último DVD da banda gravado ano passado. O público pode esperar um set list recheado com os maiores sucessos do grupo, a exemplo de “Cigana”, “Que Pena”, “Cheia de Manias”, e claro, muitas outras canções prometem embalar a noite.

Bebeto Divulgação

Bebeto, cantor e compositor, que aos 71 anos e 44 de carreira retornou aos palcos em maio deste ano, no Centro Cultural João Nogueira, depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em novembro de 2017, ficando 33 dias num hospital, 13 deles em coma. Depois do susto, o Rei do Suingue passou por um longo período de recuperação e teve que reaprender a andar, falar, tocar e cantar.

Retorna novamente com seu show, neste dia 19 na Grande Rio, num encontro de gigantes, com Luiz Carlos e o grupo Raça Negra e Dhema.

O rei dos bailes e do swing iniciou sua carreira em 1975 e na última década, com o revival do estilo musical e o aparecimento de vários artistas reconhecidamente influenciados pelo seu som.

Na Santa Farra poderemos ouvir, “Você é a Paz Que Me Acalma”, “A Beleza é Você, Menina”, “Minha Preta”, “Hei, Neguinha”, “Neguinho o Poeta”, “Menina Carolina”, “Praia e Sol”, entre muitas outras pérolas do cantor.

Mais conhecido como Dhema, Ademir Marques da Silva é um cantor e compositor, que estreou nos discos do cantor Bebeto, parceiro com quem compôs grandes sucessos, tais como, “Esperanças Mil”, “Você É Que Me Acalma”, entre outros.

Um dos principais nomes do samba rock, Dhema tem um vasto repertório. Versátil e muito requisitado por grandes artistas da MPB, entre seus parceiros estão: Maestro Jobam, Serginho Meriti, Arlindo Cruz, Luis Carlos (Raça Negra), Marcos Arrojo, Delcio Luis, Antônio Luis, Bedeu, Pedrinho da Flor, Negritude Jr, Bebeto, Carlinhos PQD, Alexandre ,Nilton Ribeiro, Toca Martins.

Em suas apresentações destaca-se um bloco com os grandes sucessos de Jorge Bem, seu último projeto foi em 2013, Dhema 25 anos de Sucesso.

No comando das carrapetas entre um show e outro, o DJ Maycon. Menores de idade não entram. É necessária a apresentação de documento com foto.

Diversas são as opções de ingressos, mesas, pista vip, pista comum e camarote. Os ingressos podem ser adquiridos em todas as lojas South dos Shoppings do Rio e Baixada, na Grande Rio e ainda pelo site: bit.ly/2J7wBCW. Confira abaixo no serviço.

SERVIÇO:

SANTA FARRA 8ª EDIÇÃO

Atrações: ►► SRAÇA NEGRA – BEBETO – DHEMA

► DJ MAYCON

Data: ►► 19 de Junho

Local: ►► Quadra Da Grande Rio

Endereço: ►► Rua Wallace Soares, 05 e 66, Caxias

Horário: ►► A partir das 22 horas

Ingressos: ►► UNISSEX

► Pista: Meia Promocional R$ 25,00

► Pista Vip: Promocional R$ 45,00

► Cadeira (mesa) – Promocional R$ 100,00

► Camarote: R$ 1000 – P/15 pessoas

Vendas: ►► Sujeito a Lotação

► Lojas South em todos os shoppings do Rio e Grande Rio

► On Line: bit.ly/2J7wBCW

►Pelos contatos: 21 99026-5816 (Cel e Whats).

F. Etária: ►► 18 anos

Informações: ►► Pelo cel: 21 99026-5816

► Facebook: www.facebook.com/santafarrario

► Instagram: @santafarrario

Realização: ►► Santa Farra RJ