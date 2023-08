Rafael Saraiva e Samuel Valladares apresentam a comédia ‘Presentes’ em temporada no Rio de Janeiro.

Dois atores em cena e o público. Desse encontro, nasce um novo espetáculo a cada noite. ‘Presentes’ é uma peça de improviso em sua forma longa. Sem jogos ou competição, ela apresenta a criação de um roteiro contínuo, espontâneo e único a partir de respostas da plateia no início de cada apresentação. O espetáculo tem produção de Joana Motta.

Com os atores improvisadores, Rafael Saraiva e Samuel Valladares, que constroem toda a narrativa e diversos personagens, o espetáculo também conta com a trilha improvisada de Noé Ribeiro diretamente do palco, e da cabine, a improvisação na luz de Peder Salles. Com este conjunto, treinado e dirigido por Tuila Jost e Theo Jost, ‘Presentes’ convida o público para uma experiência divertida e inesperada, contando uma história diferente a cada apresentação.

“A peça parte completamente do improviso. Pela troca com a plateia, criamos uma história totalmente espontânea e sem estrutura pré-definida, podendo ser um romance, um mistério, uma aventura, uma ficção científica, um pouco de cada; pode ser uma história que se passa em 24h, em uma semana, em 10 anos ou mesmo ao longo dos séculos”, explica Samuel Valladares.

A ideia de fazer o espetáculo de improviso surgiu durante a pandemia de Covid-19. “A vontade era fazer uma peça na qual fôssemos apenas os dois em cena, pela nossa amizade de mais de

14 anos e amor ao improviso e à comédia”, exalta Rafael Saraiva. A gestação final veio com a participação de Tuila Jost e do Theo Jost, que assinam a direção do espetáculo.

Mais sobre os atores

Samuel Valladares

Ator, diretor, roteirista e palhaço. Aos 16 anos dirigiu, filmou e editou o documentário ‘Storm Video’, disponível no Globoplay. Trabalhou no roteiro do filme ‘Todo Mundo Tem Problemas Com Amor’ (a ser lançado esse ano), de Renata Paschoal, a partir da obra de Domingos Oliveira, além de protagonizar uma das histórias do longa. É roteirisita e co-diretor do programa ‘Na Tela da Glô’, no canal de youtube da TV Globo.

Rafael Saraiva

Integrante do Porta dos Fundos, como comediante, é conhecido por desenvolver vídeos para internet que já ultrapassaram a marca de trinta milhões de visualizações. Foi um dos protagonistas da peça ‘O Cálice’, criação coletiva inspirada no grupo de comédia inglês Monty Phyton. O espetáculo foi dirigido por Cacá Mourthé em 2022, que também dirigiu as produções infantis ‘Camaleão e as Batatas Mágicas’ e ‘O Boi e o Burro no Caminho de Belém’, ambas com o ator no elenco.

Ainda no teatro Rafael protagonizou ‘Anísio e a Devoradora de Livros’, projeto teatral baseado na vida do educador Anísio Teixeira, com texto de Leila Meirelles e João Sant’anna, que também assinou a direção. No audiovisual, atuou na série ‘A Vida Pela Frente’, filmada em 2022, com direção de Leandra Leal e Bruno Safadi, para o Globoplay. Os longas-metragens ‘Ciclo’, com direção de Ian SBF, lançado em 2022 no Festival de Cinema do Rio; ‘Doidas e Santas’, com direção de Paulo Thiago (2016), e ‘Desculpe o Transtorno’, com direção de Tomás Portella (2015), contaram com a presença do ator, assim como no curta-metragem infantil ‘Souvernirs de Verão’, dirigido por Luiza Carneiro e Marina Erlanger (2013).

Serviço:

Local: TEATRO VANUCCI – SHOPPING DA GÁVEA

Datas:

18 e 25 de agosto

01, 08, 15, 22 e 29 de setembro (sempre às sextas)

Horário: 21h

Preços:

R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia)

Vendas – Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/84888/d/206010