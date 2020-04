Raffael Fragoso faz sucesso como cantor sertanejo

O carioca e cantor sertanejo, Raffael Fragoso, tem 29 anos e mora em Niterói. Sua trajetória com a música começou cedo nas escolas, participando de corais e bandas. Aos 19 anos, ele começou a atuar como profissional, e desde então, vem se dedicando para conquistar seu sonho de ser reconhecido pela música e levar emoção para o público.

Raffael Fragoso Já passou por seletivas de programas musicais como Ídolos na Record e Xfactor na Rede Bandeirantes. Raffael sempre foi determinado em seu objetivo, e nunca teve medo dos obstáculos que poderiam vir pela frente. Hoje, ele tem seu trabalho nas redes sociais e seu ponto forte é o contato direto com seus fãs e faz sucesso no Facebook e no Instagram.





Com apoio total dos pais, Raffael fez uma participação a pouco tempo em uma Live ao vivo no Instagram de um dos maiores produtores de música do Brasil. O talento dele foi exaltado por Rick Bonadio, que fez questão de ressaltar o talento de Raffael Fragoso e mostrou seu trabalho nas plataformas digitais para o público que acompanhava a Live.

Entre os planos futuros de Raffael Fragoso, está conquistar cada vez mais pessoas e conseguir ir cada vez mais longe com sua música. “Pretendo lançar novas músicas ainda para 2020 e estou disponível para fechar contratos com gravadoras, investidores e empresários”, afirma o músico.

