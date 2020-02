Rayssa Bentes brilha nas telas de cinema mundial

Rayssa Bentes, Atriz, DRT Sated RJ – 48949, nasceu em Niterói e começou a se relacionar com teatro aos seis anos de idade. Ao longo dos anos, fez diversos cursos voltados para as áreas de teatro, TV e cinema. Sua carreira profissional inclui mais de 15 peças profissionais, infantis e adultos no principais teatros do e turnês pelo Brasil. Com destaque “The Book of Mórmon- Unirio” – De Trey Parker, Robert Lopez e Matt Stone, Broadway Musical, Direção – Rubens Lima, montagem muito elogiada por Bárbara Heliodora em sua última crítica no 2º caderno do Globo.

No cinema, Rayssa participou do curta metragem: “Pele ou Alma”, de Guerrá Fernandes fazendo a protagonista Maria Flor. Atualmente, está no elenco do longa metragem “Três Verões”, que teve sua estréia mundial no Tiff, na cidade de , no Canadá, passando pelo Hamptons Film Festival em Nova York e fez sua estréia nacional na Mostra Internacional de cinema São Paulo.

Possui também formação em dança e canto. Sendo bacharel em dança pela UFRJ, profissional em Sapateado americano, tendo formação com professores como Chloe Arnold (EUA), Gill Stroming (EUA), Roxane Butterfly(England), Max Pollack (Austríaco) , entre outros. Na parte de canto, já estudou em diversos estúdios voltados para voz como o Studio VOCE, o Conservatório de Música do Rio de Janeiro e atualmente cursando a Escola de música Vila Lobos.

Seu primeiro contato com cinema foi através de um pequena participação no longa metragem “Campo Grande” (2015), com direção de Sandra Kogut, onde ela entrou através de um teste realizado a convite de uma produtora de elenco que foi assistir ao musical que estava em cartaz na época, The Book of Mormon, com direção de Rubens Lima Junior.

E para sua surpresa, no ano de 2018, Rayssa recebeu convite para uma leitura-teste, do novo longa de Sandra Kogut. Acabou ganhando o papel, interpretando uma policial que dialoga com os protagonistas do filme (Regina Casé e Rogério Fróes) investigando uma família de classe alta e todos aqueles que orbitam ao seu redor. O filme teve sua estréia no renomado festival Tiff em Toronto, a seguir Hamptons Film Festival em Nova York.

No Brasil teve sua estréia na Mostra Internacional de cinema em São Paulo. Em seguida, esteve no Festival de Cinema de Antalya (Turquia), Festival État du Monde ( ), Festival Internacional del Nuevo Cine Latino Americano (Havana), Festival do Rio (RJ), Göteborg Internacional film Festival (Suécia), Le Temps Presse Festival (Paris) e Mostra de Cinema de Tiradentes (MG). E agora fará sua estréia para o grande público dia 19 de março nos cinemas de todo Brasil.