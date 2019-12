REALCE SUA BELEZA PARA AS FESTAS DE FINAL DE ANO ATRAVÉS DA HARMONIZAÇÃO FACIAL

São inúmeros procedimentos terapêuticos e tratamentos que podemos realizar para deixar a mulher ou o homem com a auto estima cada vez mais valorizada.

O que não faltam são opções. Mas, se o tempo está curto, e quando o quesito é se embelezar rapidamente para um evento, como as festas de final de ano, as opções mágicas são: Botox e Preenchimento.

Qual a diferença de Botox e Preenchimento?

O Botox é para poder amenizar as rugas dinâmicas, que mexem, como é o caso da testa e do pé de galinha. E o preenchimento são injeções de ácido hialurônico para repor a gordura que a gente perde ao longo do tempo.

O que é Harmonização Facial?

Harmonização Facial é uma união de procedimentos estéticos combinados, através de tratamentos e procedimentos, para melhorar a harmonia do rosto, rejuvenescendo ou mesmo acertando os traços envelhecidos pela perda da elasticidade da pele, músculos e gordura que a face sofre através do passar dos anos

Qualquer pessoa pode realizar um procedimento estético facial?

Qualquer pessoa pode realizar procedimentos estéticos faciais, com exceção de pessoas que não estejam bem de saúde e menores de idade.

Quais as principais perguntas que um paciente deve saber antes de fazer uma harmonização facial?

Que o profissional seja qualificado, esteja sempre se reciclando e seja bastante experiente;

Uma conversa clara com o profissional na consulta inicial;

Pesquise. A internet oferece esta possibilidade. Veja a sua formação, cursos e casos realizados pelo profissional;

Na avaliação, busque o maior número de informações. Não tenha vergonha!

Quais áreas do rosto que podem receber o preenchimento e/ou botox?

Testa

As famosas ruguinhas da testa, podem ser tratadas e suavizadas com toxina botulínica.

Pés de Galinha

São as rugas ao redor dos olhos, tratadas também com toxina botulínica.

Malar – O queridinho dos Artistas

O procedimento restabelece o volume da “maçã do rosto” com ácido hialurônico.

Mandíbula

Trata a mandíbula com com ácido hialurônico e hidroxiapatita, e deixa o rosto mais delimitado e marcado.

Sulcos

Os sulcos são caracterizados como depressões (ou ranhuras) situadas na superfície da pele. São tratados com ácido hialurônico e outras técnicas.

Código de Barras

Rugas ao redor da boca, tratado com toxina botulínica, mas com muito cuidado para não afetar o movimento dos lábios.

Preenchimento Labial

Definir forma aos lábios, harmonizando seu sorriso, é feito o preenchimento com ácido hialurônico.

Queixo

O queixo,mento, define o contorno facial, deixando o rosto mais harmônico. Preenchido com ácido hialurônico.

Em quanto tempo é realizado esses procedimentos?

O procedimento é feito em uma consulta no próprio consultório. O efeito é na hora.

“Muitos outros tratamentos podem ser feitos para valorizar ainda mais nosso rosto, como fios faciais, bichectomia, tratamentos para indução de colágeno entre outros. Botox e preenchimento, é apenas um das opções para quem quer valorizar sua auto estima rapidamente.” Finaliza Dr. Fabio Barros, Pós-graduado em cirurgia bucomaxilofacial, Master em Harmonização Facial em Miami e credenciado em fios faciais na Coreia do Sul.

www.drfabiobarros.com.br

@fabioricardobarros