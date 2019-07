ReBEARllion – Festa Julina dos Ursos

Gays, ursos, homens sarados, homens peludos, geeks gays! Todos vocês estão convocados para o ARRAIÁ REBEARLLION. A festa julina gay acontecerá no dia 06 de julho, sábado, a partir das 23h59, no Teatro Rival Petrobras, casa de shows cuja diversidade cultural e de público é sua marca registrada ao longo desses 85 anos de existência. O dress code é julino. Então, caprichem!

A festa contará com o som dos VJs Glaucio (TV BEAR e Telemusic), Valdo S. (HOLE e Pop B!tches) e Júlio Carvalho (Festa RABA e Queens “O Concurso”). O evento temático contará com comidinhas típicas de festa junina como quentão, paçoca e muitas as guloseimas vindas do bar do Teatro Rival.



Ursos, Chasers, Caçadores, Gordos, Magros, Homens, Mulheres Trans, Drags, todos, nós dissemos TODOS são muito bem-vindos para dançar a noite toda ao som do melhor do pop, rock, dance, flashback, hits bombados das pistas cariocas e, claro, umas modas caipiras. Para receber os convidados, a superhost drag Miami Pink (DragStar e Queens “o Concurso”) arrasando no carão, bordado e saia rodada num estilo caipira conceitual.

★ Lineup ★

VJ Glaucio (TV BEAR e Telemusic)

VJ Valdo S. (HOLE e Pop B!tches)

VJ Júlio Carvalho (Festa RABA e Queens “O Concurso”).

+ Surpresas

Serviço

Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Centro/Cinelândia – . Data: 06 de julho (sábado).Horário: a partir das 23h59. Ingressos: Antecipados até 05/07 à venda por R$40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada) | Em 06/07: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). Venda antecipada pela Eventim – http://bit.ly/TeatroRival_Ingressos2GIaEKp Bilheteria: Terça a Sexta, das 13h às 21h | Sábados e Feriados, das 16h às 22h. Censura: 18 anos. www.rivalpetrobras.com.br.Informações: (21) 2240-9796. Capacidade: 350 pessoas.Metrô/VLT: Estação Cinelândia.

*Meia entrada: Estudante, Idosos, Professores da Rede Pública, Funcionários da Petrobras, Clientes com Cartão Petrobras e Assinantes O Globo