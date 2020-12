Receita de Biscoito de Aveia com Banana

Oi verdinhosss,

Hoje eu venho aqui pra trazer uma receita que é a mais gostosa e mais fácil que eu ja vi na vida! BISCOITO DE BANANA COM AVEIA.

Sério, depois que eu descobri, nunca mais fiquei atacando os doces durante o dia, ele super sacia a minha vontade.

Pega essa dica pra vida e vai ser FELIZ!

Anota aí!

Igredientes

2 bananas maduras amassadas;

1 xícara de aveia.

Modo de preparo

Em um bowl coloque as bananas amassadas e misture com a aveia até obter uma mistura.

Faça bolinhas e as amasse, coloque direto na assadeira antiaderente com óleo de coco.

Leve ao forno a 180 graus por 15 minutos.

Não precisa adoçar, mas se achar que a banana não esta muito doce pode por 1 colher de stevia.