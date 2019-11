Receita: Salada com sementes de girassol para o verão

Uma ótima opção para o Verão que se aproxima, a salada com sementes de girassol da Família Burger, tradicional hamburgueria em Perdizes, é rica em proteínas, vitaminas e minerais. A salada ainda auxilia na função intestinal, ajuda na redução do colesterol e ainda tem efeito anti-inflamatório.

Aprenda a fazer em casa:

Ingredientes:

1 colher de chá de sementes de girassol

5 Folhas de Alface

5 Folhas de Rúcula

1 Cenoura crua ralada

1 Beterraba crua ralada

Tomate seco (a gosto)

Mussarela de búfala (a gosto)

Modo de Preparo:

Em um prato grande coloque os ingredientes. Misture tudo cuidadosamente com o molho e tempere. Leve a geladeira e misture sementes de girassóis na hora de servir.

Rendimento: 1 porção

MOLHOS (2 opções):

Molho Italiano:

– 1/2 cebola picada

– 1 colher (sopa) de vinagre de vinho tinto

– 1 colher (chá) de açúcar

– 1 colher (chá) de orégano

– 1 dente de alho amassado

– 1 pitada de sal

– 1 pitada de pimenta do reino em pó

Modo de Preparo

Coloque tudo no liquidificador e bata até ficar cremoso. Despeje numa molheira, cubra e leve à geladeira.

Molho Refrescante:

06 folhas de hortelã picadinhas

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de mostarda

sal a gosto.

Rendimento: 1 porção para 1 pessoa

Salada: 145 calorias

Molho Italiano: 125 calorias

Molho Refrescante: 32 calorias

SERVIÇO:

Família Burger

Rua Monte Alegre, 681 – Perdizes

Tel: (11) 3672-8989

Horário de funcionamento: das 11h às 00h – segunda a domingo

Sábado das 11h às 01h

Estacionamento no local

Aceita todos os cartões de crédito

Família Burger – A hamburgueria aposta no conceito de burgers de bairro, com sanduíches artesanais e mais saudáveis. Os sanduíches são preparados cuidadosamente sem gordura, com poucos condimentos e ingredientes criativos (versões exóticas como o hambúrguer no pão sírio e o digestivo servido com abacaxi). A casa também serve lanches mais tradicionais como mistos-quentes, hot dogs, beirutes, grelhados, saladas e sobremesas como o Milk Shake de Nutella. Site: www.familiaburger.com.br