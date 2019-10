Rede de escolas que mais cresceu no Rio de Janeiro tem chamado a atenção de pais.

Uma escola que no passado já passou por problemas, hoje está sendo uma rede de ensino que mais agrada pais e alunos do . Usando como slogan “Um FUTURO VIP para o seu filho.” A instituição conseguiu se reerguer no mercado se tornando uma das melhores e maiores instituição de ensino do Rio de Janeiro.

Desde 1995, o colégio FUTURO VIP vem aperfeiçoando sua metodologia e proposta pedagógica, visando o desenvolvimento humano e social desde o berçário até a vida pós escolar, já que, nessa instituição, o aluno é o protagonista e as ações buscam não somente o desenvolvimento acadêmico de qualidade de crianças e adolescentes, mas também o crescimento e desenvolvimento profissional do aluno para que alcance sempre melhores resultados.

O FUTURO VIP é a escola que todo pai sonha para o seu filho ou sua filha. Seu sucesso acompanha o seu crescimento, visto que o Colégio agora já conta com 40 unidades em diversas localidades e com uma maior comodidade para toda a família.

Buscando sempre melhorias, o Colégio FUTURO VIP traz agora para o ano letivo de 2020 muitas novidades.

Introdução Bilíngue

Aproveitando a facilidade da 1ª fase em que o desenvolvimento de habilidades linguísticas acontece com uma maior rapidez, é introduzida a nova língua na rotina da criança com muitas brincadeiras, músicas, jogos e diálogos.

English Star

Dando continuidade ao projeto de introdução bilíngue, mais uma novidade é que o aluno, ao ingressar no Ensino Fundamental I, aprenderá de forma gradual e com vivências o inglês que o possibilitará, ao fim do Ensino Fundamental, estar apto a realizar a prova de Pet Cambridge

Líder em mim

Visando inserir e influenciar o protagonismo, a liderança e o espírito empreendedor, será introduzida a vivência dos 7 hábitos que proporcionará todos esse desenvolvimento para os alunos.

Disciplinas eletivas

Oferta de mais de 50 disciplinas eletivas, a fim de tornar os dias escolares dos alunos mais prazerosos! Dentre as mais diversas opções estão a Dança, a Fotografia, o Empreendedorismo, a Educação Financeira, o Judô, a Natação, a Gastronomia, o Teatro, o Artesanato etc, tornando assim o ensino mais personalizado para cada um de seus alunos.

Uma escola diferenciada que garante um FUTURO VIP para o seu filho.

